Со временем Кремлю будет уже мало мелких провокаций с дронами и он попытается провести наземную операцию.

Российские провокации в Европе не ограничатся залетами дронов и самолетов в воздушное пространство НАТО. Рано или поздно Кремль попытается провести какую-то наземную операцию. Наиболее вероятной целью атаки станет Литва, заявил в комментарии "Еспресо" председатель правления Украинского кризисного медиа-центра, ветеран украинской дипломатии Валерий Чалый.

По его словам, европейские страны до сих пор не отошли от парадигмы существования в условиях мирного времени и боятся сбивать российские дроны и самолеты в своем воздушном пространстве, хотя военные протоколы того требуют. Чалый убежден, что так будет продолжаться и дальше, пока россияне не перейдут на новый уровень эскалации.

"Моя версия такова, что без суши, без какой-то комбинированной операции, диверсионными группами, в сочетании с теми же дронами, не будет так воспринято в Европе, как это воспринимается сейчас. Оно воспринято будет совсем по-другому. Далее о жертвах, если погибнут люди, то это опять будет по-другому", - сказал он.

Дипломат убежден, что сценарий ограниченного наземного вторжения в страны НАТО со стороны России на самом деле очень вероятен.

"Не может Путин себя сдержать. Он зайдет этим сапогом российским, вот поверьте мне, он не удержится от этого. Как только позволят какие-то обстоятельства, он это сделает", - считает Чалый.

По его мнению, для оправдания своей агрессии Кремль устроит провокацию против Литвы, через которую проходит сухопутная логистика между Россией и Калининградской областью.

"У них есть соглашение подписанное, что эти грузы должны проходить в том числе через Литву. Но была ситуация, когда [литовцы] задерживали [российские поезда] на некоторое время, потому что они (россияне) запускали подсанкционные грузы. И тогда была очень непростая ситуация, когда разруливали [её по линии] Москва-Брюссель. Очень легко это сделать, специально поставить туда подсанкционный груз, потом, если литовцы его блокируют, заявить, что таким образом блокируется Калининградская область и [ее] жители, и из гуманитарных нужд надо восстановить этот коридор", - отметил Чалый.

Российские провокации в Европе

Как писал УНИАН, в последние недели Россия начала вести себя значительно наглее по отношению к странам НАТО, что вылилось в частности в серию провокаций с дронами и российскими самолетами над европейскими странами.

По словам президента Украины, именно Россия несет ответственность за те самые "неизвестные" дроны, снующие над аэропортами и военными объектами в Европе. Зеленский говорит, что дроны запускают с танкеров российского теневого флота.

Между тем обозреватели предупреждают, что Путин может доиграться с этими провокациями. Хотя его целью является немного попугать Запад и заставить его тратить деньги на собственную оборону, а не на помощь Украине, эти провокации создают риск случайной эскалации и незапланированного конфликта.

