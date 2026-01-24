НАТО построит на границе с Россией мощную зону обороны с роботами и дронами

На первом этапе сдерживать вражеские силы будут роботизированные вооружения.

НАТО собирается за два года оборудовать границы с Россией и Беларусью автоматизированной системой обороны, включающей в себя роботов, многочисленные датчики и дроны, пишет Bild.

Как заявил заместитель начальника штаба командования сухопутных сил НАТО генерал Томас Ловин в комментарии Welt am Sonntag, к границе также перебросят большое количество техники и вооружений.

"Мы увидим заметно большие запасы, чем прежде, в государствах НАТО на границе с Россией", - заявил он.

По словам генерала, НАТО на границе с Россией и Беларусью планирует в основном опираться на технику и будущую "сложную, многоуровневую систему обороны".

Он объяснил, что "автоматизированная зона" будет устроена таким образом, что на первом этапе сдерживать вражеские силы будут роботизированные вооружения, и противнику "сначала придётся их преодолеть".

Замысел заключается в сбережении солдат, поскольку, по словам Ловина, эта зона будет в значительной степени безлюдной.

Заявления генерала Ловина – первое публичное сообщение о новой концепции обороны НАТО. По информации газеты Welt am Sonntag, реализовать её планируется к концу 2027 года.

Европа готовится к войне

Ранее СМИ писали, что Генеральный штаб армии Великобритании займется реорганизацией сухопутных войск в рамках подготовки к потенциальной войне в 2027 году. В частности, использование искусственного интеллекта будет центральной частью этой реорганизации.

Также будет использоваться подход к летальности "20:40:40", где меньшая доля убойной силы будет приходиться на тяжелые платформы с экипажем (БМП, танки, ударные вертолеты), а большая - на беспилотные системы и дешевые одноразовые средства поражения.

