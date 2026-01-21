Подготовка к войне в 2027 году: британский Генштаб раскрыл детали модернизации армии

Начальник Генштаба уточнил, что использование искусственного интеллекта будет центральной частью подготовки к потенциальному конфликту.

Генеральный штаб армии Великобритании займется реорганизацией сухопутных войск в рамках подготовки к потенциальной войне в 2027 году.

Об этом заявил начальник Генштаба британской армии, генерал Роланд Уокер, передает издание UK Defence Journal.

"Мы не можем ждать идеальной армии 2035 года, мы должны трансформировать ту армию, которая у нас есть сейчас. Моей амбицией является удвоение нашей боевой мощи к 2027 году и утроение ее к 2030 году", - отметил он.

Уокер уточнил, что использование искусственного интеллекта будет центральной частью этой реорганизации.

Среди прочего он рассказал о будущем подходе к летальности "20:40:40", где меньшая доля убойной силы будет приходиться на тяжелые платформы с экипажем (БМП, танки, ударные вертолеты), а большая - на беспилотные системы и дешевые одноразовые средства поражения.

Он пояснил, что эти средства быстро производятся и доступны массово, и добавил, что с осени 2025 года страна инвестировала более 200 млн фунтов стерлингов в собственные системы вооружения. Он отметил, что эти усилия предназначены и для потенциальных операций и поддержки Украины.

Кроме этого, Уокер отметил, что к 2027 году ожидается начальная оперативная готовность танков Challenger 3, решение проблем с гусеничными бронемашинами Ajax, а также развертывание 600 колесных бронетранспортеров Boxer.

А уже в 2029 году, по прогнозам генерала, должны поступить на вооружение армии первые САУ RCH155.

Вокер также анонсировал замену более 13 тыс. устаревших транспортных средств в британской армии.

Британская армия: новости

В конце 2024 года министр по делам ветеранов Великобритании Алистер Карнс заявлял, что в случае войны британская армия будет уничтожена максимум за год в конфликте такого же масштаба, как в Украине.

А осенью 2025 года стало известно, что Великобритания готовится к боевым действиям на восточном фланге НАТО из-за угрозы со стороны России. В частности, тогда на заброшенном советском аэродроме британские солдаты учились использовать спецсеть для связи с дронами, роботами и артиллерией.

