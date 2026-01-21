США планируют сократить около 200 должностей в командных центрах НАТО, – СМИ

Речь идет о должностях, ответственных за осуществление контроля и планирования военных и разведывательных операций Альянса.

Соединенные Штаты Америки намерены сократить количество личного состава из нескольких ключевых командных центров НАТО. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на три осведомленных источника.

Отмечается, что такой шаг может усилить обеспокоенность в Европе относительно приверженности Вашингтона Альянсу.

"В рамках этого шага, о котором администрация Трампа сообщила некоторым европейским столицам, США ликвидируют около 200 должностей в структурах НАТО, которые касаются контроля и планирования военных и разведывательных операций Альянса", - сообщили осведомленные источники на условиях анонимности.

Видео дня

Среди структур, где должны произойти сокращения, упоминается Центр слияния разведывательных данных НАТО (базируется в Великобритании), Командование специальных операций союзников (базируется в Брюсселе, Бельгия), Военно-морские ударные и вспомогательные силы НАТО STRIKFORNATO (базируются в Португалии), а также несколько схожих структур.

Источники не сообщили конкретики, почему США решили сократить численность персонала в органах НАТО, но эти действия согласуются с объявленным намерением администрации Трампа перераспределить больше ресурсов для Западного полушария.

Впрочем, эти изменения незначительны, если учитывать численность вооруженных сил США, размещенных в Европе. И они не обязательно сигнализируют о более широком выходе США с европейского континента. В Европе размещается около 80 тыс. военного персонала из США. Почти половина из них находятся в Германии.

Трамп и НАТО

Ранее президент США ДональдТрамп выразил сомнения, что НАТО готово прийти на помощь США, несмотря на большую сумму средств, которую американцы тратят на Альянс.

По данным СМИ, амбиции президента США по приобретению Гренландии подрывают доверие и разрушают давние соглашения. В частности, сообщалось, что страны-члены НАТО отказываются от обмена разведывательной информацией с США.

Вас также могут заинтересовать новости: