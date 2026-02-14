'Оборона выполнена на максимум': офицер рассказал о безумных потерях РФ в Покровске

Также военный рассказал, почему оккупанты продолжают идти на войну в Украине.

Задача, которая стояла перед украинскими военными, по обороне Покровска, выполнена максимально. Об этом заявил офицер ВСУ, подполковник Сергей Цехоцкий в эфире "Киев24".

"Такое количество уничтоженных оккупантов, я не знаю, в какой войне такое еще было, чтобы на одном таком небольшом участке все поля, посадки, здания были усеяны их телами", - подчеркнул военный.

По его словам, россияне идут воевать из-за влияния пропаганды и постоянной лжи со стороны руководства РФ.

Видео дня

"Второе - это запугивание и шантаж идти в штурмы, потому что все те оккупанты, которые уже немного побывали в районе боевых действий, они хорошо понимают, что их ждет, что дорога в один конец. Если повезет - это сдаться в плен. Поэтому россияне с радостью сдаются в плен, если есть такая возможность", - добавил Цехоцкий.

Ситуация в Покровске - последние новости

Ранее военный эксперт Владислав Селезнев заявил, что потеря Покровска и Мирнограда - вопрос недель. Он отметил, что в том районе нет стабильной логистики для обеспечения украинской группировки.

"Нет логистики, нет ресурсов вести оборонительные бои, держать стабильную оборону крайне трудно. Скорее всего, в ближайшие дни мы будем видеть свою маневренную оборону и арьергардные бои, связанные с отводом наших сил и средств с этого участка фронта. Думаю, можно говорить с достаточно весомой долей вероятности, что мы потеряем контроль над этими населенными пунктами", - добавил эксперт.

Также аналитики DeepState сообщали, что в настоящее время продолжаются последние бои за Покровск и Мирноград, ситуация ухудшается. Россияне пытаются затянуть свою пехоту в северную часть Покровска, а также, переодевшись в гражданскую одежду, вывозят тела своих 200-х.

