Рютте: Россия движется в Украине со скоростью садовой улитки

Рютте высмеял скорость российского наступления в Украине и похвалил сплоченность Европы в НАТО.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время встречи министров в Брюсселе накануне Мюнхенской конференции по безопасности высмеял темпы наступления российских сил в Украине и оценил изменения в европейском оборонном курсе, пишет Bild.

По его словам, в последние годы Европу критиковали за недостаточные расходы на оборону, но после саммита в Гааге ситуация изменилась.

"Мы почувствовали явное сближение взглядов и единство. Европа действительно становится сильнее и берет на себя большую ответственность за лидерство в рамках НАТО", – отметил Рютте.

Комментируя войну в Украине, генеральный секретарь отметил "шокирующие потери" России и иронично добавил:

"Россия хочет, чтобы мы воспринимали ее как могучего медведя. Но можно сказать, что она продвигается в Украине со скоростью садовой улитки. Поэтому давайте не будем поддаваться российской пропаганде".

Рютте подчеркнул, что нынешняя сплоченность союзников демонстрирует готовность Европы более активно брать на себя ответственность за собственную оборону и лидерство в НАТО.

Война в Украине - прогноз НАТО

Как сообщал УНИАН, в НАТО считают маловероятным крах украинской обороны на фронте в течение ближайшего года.

Как рассказал неназванный чиновник Альянса, в следующие месяцы война будет продолжаться в формате борьбы на истощение, когда тактическое преимущество будет оставаться за Россией, но ее успехи, как и раньше, будут минимальными.

