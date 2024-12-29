По словам западного чиновника, увеличение количества гибридных атак России возросло из-за помощи НАТО Украине.

Есть "реальная перспектива" того, что нетрадиционное нападение РФ на НАТО, к примеру, диверсия или поджог, приведет к "значительным" жертвам. Об этом заявил Джеймс Аппатурай, который обновляет стратегию НАТО по отслеживанию и сдерживанию так называемой гибридной войны, в интервью Sky News.

По его словам, страны-члены НАТО должны лучше договариваться между собой и с Москвой о том, какой уровень боевых действий в "серой зоне" может спровоцировать ответ союзников, среди которого применение военной силы.

Аппатурай отметил, что 32 страны-члена альянса уже оказались в ситуации "кипящей лягушки", когда возможные российские гибридные атаки по всей Европе, США и Канаде оказываются на уровне, который еще 5 лет назад казался бы "абсолютно неприемлемым".

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В частности возросло количество "кинетических" инцидентов, а именно перерезания жизненно важных подводных кабелей, диверсии против зданий и закладки взрывных устройств в груз самолетов после того, как Россия начала полномасштабную войну в Украине в 2022 году.

"Мы точно можем насчитать десятки. До 100 точно. Но есть еще много сорванных заговоров", - подчеркнул эксперт.

По словам Аппатурая, увеличение количества атак стало ответом РФ на военную поддержку Украины со стороны западных государств. Также в России считают, что Запад настроен антироссийски, что, как заметил эксперт, не соответствует действительности.

"Эта часть правдива, им не нравится то, что мы делаем, но они также видят в нас врага. И это становится все хуже", - отметил он.

Когда у эксперта спросили, не думает ли он, что возможная гибридная атака РФ может пересечь черту, которая побудит НАТО применить коллективный ответ по статье 5 и начать войну с Россией, он ответил:

"Как я уже говорил, одна из таких атак может прорвать этот порог. Что меня действительно беспокоит, так это то, что одна из этих атак, как я уже говорил, прорвется наружу в большом масштабе".

Аппатурай добавил:

"Сейчас мы видим то, что было бы совершенно неприемлемым пять лет назад, но мы к этому уже привыкли... И это очень опасно. Поэтому мы хотим установить базовую линию сейчас, затем предотвратить эскалацию, справиться с ней, если она произойдет, но также работать над деэскалацией, не там, где мы есть сейчас, а там, где мы были много лет назад".

НАТО и РФ - последние новости

Ранее глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что войска КНДР и Ирана в военной форме российской армии на пороге НАТО является реальным сценарием. По его словам, Альянсу стоит рассматривать риски появления гибридных угроз на своих границах, а теневой флот РФ, который осуществляет диверсии в отношении кабелей - не единственная такая угроза.

В то же время генеральный секретарь альянса Марк Рютте подчеркнул, что НАТО усилит военное присутствие в Балтийском море после того, как между Эстонией и Финляндией были перерезаны подводные линии электропередач и интернет-кабели. Известно, что в этом инциденте подозревают российский танкер, который имел на борту шпионское оборудование.

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