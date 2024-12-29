Сейчас именно тот момент, который требует "сильных решений и сильных действий", добавил глава ОП.

Войска Северной Кореи или Ирана в военной форме российской армии на пороге стран НАТО - вполне реальный сценарий, заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

Как отметил глава ОП, Альянсу следует рассматривать риски появления гибридных угроз на своих границах, а теневой флот РФ, который осуществляет диверсии в отношении кабелей - не единственная такая угроза.

"Появление на границах стран НАТО переодетых в российскую форму военных КНДР или иранских прокси - это вполне реально, если не остановить Россию сейчас. Военные КНДР уже воюют на территории Европы. Кто мог об этом подумать раньше?" - заявил Ермак.

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Безнаказанность порождает вседозволенность, сейчас именно тот момент, который требует "сильных решений и сильных действий", добавил глава ОП.

Войска КНДР на войне против Украины - важные новости

Ранее в Силах специальных операций ВС Украины расшифровали другую часть записей северокорейского солдата, который был ликвидирован в Курской области РФ. Выяснилось, что он поздравлял другого солдата с днем рождения.

Кроме того, военнослужащий Кирилл Сазонов рассказал, что солдаты КНДР убивают себя, чтобы не попасть в плен ВСУ. Он считает, что это связано со страхом репрессий против их семей в Северной Корее.

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