Украина чрезвычайно мощно ослабляет потенциал России, отметил Николай Маломуж.

Даже через 5 лет Россия не достигнет такого потенциала, чтобы воевать со странами НАТО. Уверенность в этом выразил генерал армии Украины, глава службы внешней разведки Украины (2005-2010 годах) Николай Маломуж в эфире Киев24. Таким образом он прокомментировал различные заявления, что Россия может напасть на страны НАТО, в частности, Эстонию, уже в ближайшие годы.

По его словам, сейчас Россия использует различные методы, в том числе провокации, диверсии против стран НАТО.

"Помним поджоги или взрывы в разных странах Европы, особенно Прибалтики, в Германии, Польше. Понятно, что такие методы они будут использовать. Относительно нанесения масштабных военных ударов по Эстонии, Латвии, Литве и Польше, то это маловероятно. Страны НАТО ориентируются, что Россия представляет угрозу для блока, и удар по одной стране будет вызывать применение всех средств противодействия, в частности, мгновенную реакцию на театре военных действий", - подчеркнул Маломуж.

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Он напомнил, что в Прибалтике размещены мощные военные базы НАТО, аэродромы со стратегическими бомбардировщиками, военный контингент Сил быстрого реагирования, системы ПВО.

"Поэтому так легко не будет. Если мы говорим о современном периоде, то Россия уже очень увязла в Украине и использует основные, но последние большие резервы", - сказал экс-глава разведки.

При этом Маломуж добавил, что Россия имеет еще резервы и преимущества на определенных направлениях, но сейчас вести войну против стран НАТО было бы для нее "подобно смерти". Он убежден, что РФ не сможет вести масштабную войну с огромным блоком с вооружением 5 и 6 поколения. По его словам, здесь надо считать не то, что в России много людей, а то, что против страны-агрессора будут применены более мощные, чем ATACMS, ракеты.

"На сегодня Россия, истощенная войной, экономическими санкциями, не сможет даже через 5 лет воевать со странами НАТО. Ей уже приходится просить ракеты у Северной Кореи и Ирана", - подчеркнул Маломуж.

Украина чрезвычайно мощно ослабляет потенциал России и тем самым защищает страны ЕС и НАТО, добавил эксперт.

Как сообщал УНИАН, немецкий министр обороны Борис Писториус предположил, что Россия через несколько лет может атаковать территорию НАТО. В то же время он подчеркнул, что сейчас нападения со стороны РФ не ожидается. Писториус отметил, что сейчас РФ за несколько месяцев производит больше вооружений и боеприпасов, чем все страны Евросоюза вместе взятые за год.

По его словам, к 2029 или 2030 году Путин может настолько усилить армию, что Россия будет способна нанести удар по НАТО. Поэтому блок должен быть готовым к тому, что в ближайшие годы Путин может попытаться протестировать сплоченность НАТО путем вторжения на том или ином участке территории альянса.

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