Путину так важна Арктика, что он бросил туда все ледоколы, - офицер Королевского флота

Россия решительно настроена сохранить экономически важную водную артерию в Арктике. Впервые там одновременно развернут весь российский северный флот из восьми атомных ледоколов. В статье для The Telegraph офицер Королевского флота Великобритании Том Шарп, который в прошлом командовал военными кораблями и ледоколом HMS Endurance, оценил этот результат, как "впечатляющий".

"Восемь из восьми таких сложных кораблей, которые одновременно работают в самых суровых условиях, - это впечатляет", - написал он.

Шарп пояснил, что во время увеличения зимнего льда в Обийском и Енисейском заливах эти суда прокладывают путь для танкеров, доставляющих нефть, сжиженный природный газ (СПГ) и полезные ископаемые из отдаленных сибирских терминалов.

"Учитывая ранний и толстый лед в декабре этого года, эта мобилизация показывает, насколько важным стал морской доступ к "Крайнему Северу" России и насколько Путин отчаянно стремится сохранить его открытым. Ему нужны нефть и газ для поддержания своей военной экономики", - написал он.

Он напомнил, что Россия имеет единственный в мире действующий флот атомных ледоколов. Он состоит из четырех самых современных судов проекта 22220 ("Арктика", "Сибирь", "Урал" и "Якутия"), из двух более старых гигантов класса "Арктика" ("Ямал" и "50 лет Победы") и еще двух судов класса "Таймыр" с малой осадкой. Их поддерживают около 40 ледоколов с традиционным двигателем.

"Российские атомные ледоколы являются уникальными и гораздо мощнее всего, что может предложить Запад. Обычно добавление дополнительной тяги к судну сверх определенного предела не имеет смысла: это не заставит корпус двигаться быстрее в воде. Однако в ледоколе большая тяга позволяет судну пробивать более толстый лед. Атомная энергия также означает, что длительные операции с высокой тягой могут выполняться без исчерпания топлива", - отметил автор.

Он добавил, что эти преимущества позволяют российским ледоколам работать круглый год в суровых условиях Крайнего Севера. И именно наличие ядерных ледоколов позволяет дольше держать водный путь в рабочем состоянии. Таким образом нефть и газ из Обского залива могут транспортироваться в течение зимы, а Северный морской путь вокруг северной части России может оставаться открытым большую часть года. Россия выигрывает за счет сокращения времени транзита в Азию и избегает Суэцкого канала, который является узким местом для перевозок.

"Для Путина это экономический кислород. Арктические проекты уже вносят существенный вклад в ВВП России, поскольку экспорт нефти и СПГ перенаправляется на восток из-за западных эмбарго", - говорится в статье.

Автор добавил, что объемы грузоперевозок в прошлом году достигли почти 38 миллионов тонн, и, по прогнозам, в 2025 году они вырастут на 20% благодаря "Ямал СПГ" и новым терминалам.

Он не исключает, что в условиях растущего давления на подсанкционный "теневой флот" многие из этих судов могут быть перенаправлены на арктический маршрут, чтобы перевозить российскую нефть и газ в Китай.

Он также добавил, что ни одна из стран мира не может сравниться с ядерным флотом России: "Финляндия, Канада и Швеция имеют мощные обычные ледоколы. Великобритания имеет два ледокола: HMS Protector Королевского флота и RRS Sir David Attenborough, ориентированный на исследования. Китай строит флот ледоколов, но пока не имеет ядерных. Учитывая важность Арктики для США, удивительно, насколько они отстают: Береговая охрана США имеет только два старых тяжелых ледокола". Автор напомнил, что президент США Дональд Трамп подписал меморандума с Финляндией о строительстве до 11 новых арктических катеров безопасности, но фактическая реализация "остается медленной".

Как писал УНИАН, в прошлом году РФ спустила на воду пятый атомный ледокол проекта 22220 ("Чукотка"). В эксплуатацию его планируют ввести в 2026 году. Как и другие, он также будет обслуживать Северный морской путь.

В то же время пока у россиян из-за санкций не получается построить инновационный ледокол. Планировалось, что Россия построит два таких судна на турецких верфях, однако, соглашение было расторгнуто из-за полномасштабного вторжения. Кроме того, на ледоколах должны были установить европейские комплектующие, но этому помешали санкции.

После попытки построить ледоколы на российских заводах оказалось, что бюджет проекта увеличился вдвое. И от него полностью отказались.

