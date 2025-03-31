Эксперты говорят, что для Трампа расширение в Арктике может стать способом перепродажи дешевой энергии или покупки минералов и редкоземельных металлов у России.

По мере того, как растут собственные амбиции администрации Дональда Трампа в Арктике и отношения с президентом Владимиром Путиным, Москва стремится использовать свои арктические богатства и интересы Америки.

Как пишет The Washington Post, это ей нужно для того, чтобы лоббировать долгожданное смягчение санкций и использовать ледяной регион в качестве испытательного полигона для восстановления связей с Соединенными Штатами.

Отмечается, что Россия, которая увидела возможность в подходе Трампа, ориентированном на бизнес, бросилась в возобновленные переговоры с американскими делегациями с деловыми предложениями, предлагая доступ к минеральным запасам страны и совместным предприятиям в Арктике.

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Эксперты говорят, что для Трампа расширение в Арктике может стать способом перепродажи дешевой энергии или покупки минералов и редкоземельных металлов у России. Сотрудничество с Россией также стало бы способом предотвратить растущий интерес Китая, который объявил себя "почти арктическим государством" и строит собственный ледокольный флот для изучения новых торговых путей.

Для России это возможность получить доступ к технологиям СПГ, которых у нее нет, и возродить некоторые из ее основных источников дохода, которым мешают санкции после вторжения в Украину. Российский экономист и эксперт по Арктике Владислав Иноземцев сказал:

"Когда дело доходит до Арктики, Россия может многое предложить. Это также то, что Россия не может полностью развить самостоятельно".

Он предположил, что Трамп мог бы заключить сделку с Россией, позволив Соединенным Штатам участвовать в разработке проектов СПГ в России, а затем предоставив им долю газа для перепродажи третьим странам.

Отмечается, что одной из возможных договоренностей может быть то, что Соединенные Штаты выступят в качестве посредника при продаже российского газа в Европу.

В этом сценарии, считает Иноземцев, Трамп может подтолкнуть Европу к возобновлению импорта российского трубопроводного газа, в то время как Москва, в свою очередь, компенсирует США долей арктического сжиженного газа, который она затем сможет поставлять в другие страны с более высокой прибылью.

"У России есть выгодные предложения для США, если США, в свою очередь, окажут давление на Европу", - сказал Иноземцев.

По его мненнию, Соединенные Штаты могли бы выполнить свои газовые контракты с Европой, продавая им перемаркированный российский газ из трубопроводной сети, а затем продавать свой собственный СПГ в других местах.

Отмечается, что помимо газа, российская Арктика заполнена редкоземельными металлами, интерес к которым администрация Трампа публично выразила. Арктика также богата ценными минералами и металлами, такими как литий, никель и алюминий, ключевыми ресурсами для высокотехнологичных отраслей, возобновляемой энергетики и обороны.

Старший научный сотрудник Арктического института в Москве Павел Девяткин сказал:

"Это ключевая вещь, которую Россия может предложить помимо добычи энергоносителей".

Он утверждает, что Москва рассматривает сотрудничество с Соединенными Штатами в Арктике не с чисто экономической точки зрения, а как дипломатический инструмент для восстановления связей и глобального статуса с меньшими геополитическими препятствиями.

Заинтерсованость Трампа в Арктике

Президент Дональд Трамп дал понять, что Арктика находится на первом месте в списке приоритетов Америки, и подтвердил свое желание получить Гренландию, датскую территорию. В своем выступлении из Мурманска, в российской Арктике, Путин положительно отозвался об этих планах, назвав "глубочайшей ошибкой относиться к этому как к какой-то нелепой болтовне".

Стив Виткофф, специальный посланник Трампа, который переправлял сообщения из Вашингтона в Москву, предположил, что США и Россия "думают о том, как интегрировать свою энергетическую политику в Арктике" и "делиться морскими путями, возможно, отправлять СПГ в Европу вместе", имея в виду сжиженный природный газ.

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