Европа не сможет защитить себя без помощи США, и на это есть несколько причин, - The Times

В частности, европейским странам будет сложно объединить свои вооружения.

Все чаще звучат заявления о том, что Европа не сможет защитить себя от серьезной угрозы без помощи США. В частности, об этом говорил и генсек НАТО Марк Рютте во время слушаний в Европарламенте на этой неделе. По его словам, Европе нужны США, и аналогично США нужны Альянсу.

Как пишет The Times, европейские военные эксперты сходятся во мнении, что оценка способности Европы вести войну без США - это не просто полезный мыслительный эксперимент, а необходимость. Они считают, что сейчас главная проблема заключается в том, что европейских стран-членов НАТО есть очень много проблем, которые будет трудно решить в сжатые сроки.

Главные проблемы стран Европы

Маршал авиации в отставке и генеральный директор Академии обороны Великобритании Эдвард Стрингер рассказал журналистам, что в десяти основных категориях систем вооружения, таких как боевые танки или истребители, США имеют 33 основных варианта, а европейцы - 174, часто с собственными специфическими запасными частями, топливом или боеприпасами. Также вооруженные силы континента имеют 12 видов танков, 14 видов боевых самолетов и 16 видов боевых машин пехоты. Даже самоходные гаубицы Panzerhaubitze 2000 немецкого производства имеют различия в зависимости от страны, которая их использует.

"Рютте задал действительно интересный вопрос, потому что можно просто подсчитать численность наших вооруженных сил. Но есть ли у вас секретный ингредиент, который связывает все это воедино? Если Америка уйдет, проблема будет не столько в том, что Европа не сможет накопить большое количество истребителей F-16, F-35, боевых танков Leclerc или мощных голландских фрегатов, сколько в том, как их объединить", - объяснил Стрингер.

Кроме того, эксперт добавил, что страны Европы испытывают острую нехватку базового оборудования: боеприпасов, зенитных ракетных комплексов, беспилотников, ракет дальнего действия. Он отметил, что даже то оборудование, которое выглядит впечатляюще "на бумаге", иногда находится в ужасном состоянии.

Стрингер напомнил, что два года назад во время миссии в Красном море по защите кораблей от хуситских боевиков немецкий фрегат "Гессен" едва не сбил американский беспилотник MQ-9, приняв его за вражескую систему. По его словам, дрон уцелел только потому, что система наведения обеих ракет, выпущенных военным кораблем, дала сбой.

"В некотором смысле, я думаю, что мы станем свидетелями исторического эксперимента. Если посмотреть на прошлые столетия, то нормальной ситуацией в Европе были войны и конфликты. Затем Вторая мировая война стала таким шоком, что США решили остаться в Европе, они основали Европу и, по крайней мере на первых порах, избавили Европу от дилеммы безопасности", - сказала в разговоре с журналистами глава берлинского офиса аналитического центра European Council on Foreign Relations Яна Пуглиерин.

Зависимость Европы от США

Отмечается, что многие проблемы вооруженных сил европейских стран можно решить, имея достаточно времени, денег и политической воли. Тем не менее, есть четыре области, в которых недостатки особенно сложно устранить: космос, противовоздушная оборона, ядерное оружие и единство командования.

В издании напомнили, что современные вооруженные силы полагаются на спутники не только для разведки, наблюдения и рекогносцировки, но и для связи, навигации и систем наведения. Без них военным придется сражаться практически вслепую.

Кроме того, весной 2025 года Европа получили представление о том, что их будет ждать без помощи США - когда Вашингтон внезапно отключил Украине доступ к данным американских спутников. В издании отметили, что тогда некоторое американское вооружение, включая реактивные системы залпового огня HIMARS и ракеты дальнего действия ATACMS, просто перестали работать.

В издании добавили, что у Европы есть свои спутники для разведки, наблюдения и рекогносцировки, но они редко пролетают над территорией России, что предоставляют только медленную и ограниченную картину передвижений войск. По оценкам аналитиков, более 80% отчетов со спутников, которыми обмениваются страны НАТО, поступают от американцев.

Также в издании подчеркнули, что центральная архитектура командования и управления системами противовоздушной обороны стран Европы в подавляющем большинстве случаев обеспечивается США, и у европейских стран практически нет средств защиты от баллистических ракет, кроме американской программы Aegis BMD.

Европа сможет защитить себя без США с помощью Украины - что известно

Ранее адмирал ВМС США в отставке, бывший верховный главнокомандующий объединенными силами НАТО и вице-председатель правления в Карлайле Джеймс Ставридис заявил, что НАТО без США потеряло бы самый большой военный бюджет и оборонно-промышленную базу, но Европа могла бы самостоятельно действовать и строить более сильную панконтинентальную оборону, с возможностью добавления Украины в Альянс и сосредоточения на защите соседей, а не на глобальной ответственности.

По словам Ставридиса, кризис вокруг суверенитета Гренландии последних недель заставил серьезно задуматься о том, как будет выглядеть НАТО без своего важнейшего члена. И спор по поводу Гренландии такой же напряженный, как и любой предыдущий раскол в Альянсе.

Тем не менее, Ставридис отметил, что Европа производит военные корабли и дизельные подводные лодки быстрее США и с такими же возможностями, как и многие американские классы. И благодаря недавней поддержке Украины, европейцы быстро обгоняют США в производстве танков, гаубиц и боеприпасов.

