В Нагорном Карабахе после завершения боевых действий будет развернута совместная миротворческая миссия России и Турции.
Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в своем обращении к нации, передает ТАСС.
"В миротворческом центре в Карабахе будут представлены и российские, и турецкие военнослужащие", - сказал он в обращении к нации.
Как сообщает азербайджанское издание haqqin.az со ссылкой на дипломатические источники, 10 ноября ожидается подписание специального соглашения между Министерствами оборонами России и Турции о создании совместного мониторингового центра за соблюдением режима прекращения огня.
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Отмечается, что договоренность о создании специальной наблюдательной миссии достигнута между глава двух государств - Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Деятельность данного мониторингового корпуса регламентируется пятым пунктом в совместном заявлении глав государств Азербайджана, России и Армении.
Таким образом, и представители Минобороны Турции будут осуществлять контроль над режимом прекращения огня.
Война в Нагорном Карабахе: что известно
- Утром 27 сентября Армения и Азербайджан начали боевые действия в районе Нагорного Карабаха. Стороны обвинили друг друга во взаимных обстрелах, в результате которых есть погибшие. В Армении и непризнанной республике Нагорный Карабах объявлено военное положение и всеобщая мобилизация.
- Азербайджан ввел военное положение с 28 сентября.
- Совет Безопасности ООН призвал Армению и Азербайджан немедленно прекратить боевые действия.
- В ночь на 10 ноября Армения, Азербайджан и Россия подписали соглашение о прекращении войны в Нагорном Карабахе. По условиям соглашения, в зоне конфликта будут размещены российские миротворцы.
Нагорный Карабах: история конфликта
Нагорно-Карабахская автономная область, входившая в состав Азербайджанской ССР, провозгласила независимость в сентябре 1991 года. Азербайджан не признал автономию НКР. Согласно административно-территориальному делению республики, территория, которую контролирует НКР, является частью Азербайджана. Международное сообщество не признало референдум.
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В 1991-1994 годах в районе развернулись полномасштабные военные действия. Армения поддержала Нагорный Карабах в конфликте с Азербайджаном. В 1994 году между Арменией и НКР с одной стороны и Азербайджаном с другой был заключен Бишкекский протокол о прекращении огня. Однако у линии соприкосновения продолжились вооруженные конфликты.
В апреле 2016 года ситуация обострилась, когда Азербайджан и Армения обвинили друг друга в нарушении перемирия. Тогда в результате стрельбы на границе погибли по меньшей мере несколько десятков человек.
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