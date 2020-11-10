Сегодня ожидается подписание специального соглашения между Министерствами оборонами России и Турции о создании совместного мониторингового центра за соблюдением режима прекращения огня.

В Нагорном Карабахе после завершения боевых действий будет развернута совместная миротворческая миссия России и Турции.

Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в своем обращении к нации, передает ТАСС.

"В миротворческом центре в Карабахе будут представлены и российские, и турецкие военнослужащие", - сказал он в обращении к нации.

Как сообщает азербайджанское издание haqqin.az со ссылкой на дипломатические источники, 10 ноября ожидается подписание специального соглашения между Министерствами оборонами России и Турции о создании совместного мониторингового центра за соблюдением режима прекращения огня.

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Отмечается, что договоренность о создании специальной наблюдательной миссии достигнута между глава двух государств - Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Деятельность данного мониторингового корпуса регламентируется пятым пунктом в совместном заявлении глав государств Азербайджана, России и Армении.

Таким образом, и представители Минобороны Турции будут осуществлять контроль над режимом прекращения огня.

Война в Нагорном Карабахе: что известно

Нагорно-Карабахская автономная область, входившая в состав Азербайджанской ССР, провозгласила независимость в сентябре 1991 года. Азербайджан не признал автономию НКР. Согласно административно-территориальному делению республики, территория, которую контролирует НКР, является частью Азербайджана. Международное сообщество не признало референдум.

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В 1991-1994 годах в районе развернулись полномасштабные военные действия. Армения поддержала Нагорный Карабах в конфликте с Азербайджаном. В 1994 году между Арменией и НКР с одной стороны и Азербайджаном с другой был заключен Бишкекский протокол о прекращении огня. Однако у линии соприкосновения продолжились вооруженные конфликты.

В апреле 2016 года ситуация обострилась, когда Азербайджан и Армения обвинили друг друга в нарушении перемирия. Тогда в результате стрельбы на границе погибли по меньшей мере несколько десятков человек.

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Автор: Александр Топчий