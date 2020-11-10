Азербайджанские и армянские силы в Карабахе остановятся на занятых ими позициях.

В зоне конфликта в Нагорном Карабахе будут размещены российские миротворцы.

Об этом объявил президент России Владимир Путин, передает РИА Новости.

Такое решение было принято лидерами России, Армении и Азербайджана.

Миротворческий контингент России будет размещен вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль коридора, соединяющего Нагорный Карабах с Арменией.

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Путин отметил, что азербайджанские и армянские силы в Карабахе остановятся на занятых ими позициях. Баку и Ереван также должны обменяться военнопленными, а все транспортные узлы в Карабахе разблокируются.

Президент России заявил, что рассчитывает, что договоренности создадут условия для долгосрочного урегулирования конфликта.

"Исходим из того, что достигнутые договоренности создадут необходимые условия для долгосрочного и полноформатного урегулирования кризиса вокруг Нагорного Карабаха на справедливой основе и в интересах армянского и азербайджанского народов", - отметил Путин.

Война в Нагорном Карабахе: что известно

Нагорно-Карабахская автономная область, входившая в состав Азербайджанской ССР, провозгласила независимость в сентябре 1991 года. Азербайджан не признал автономию НКР. Согласно административно-территориальному делению республики, территория, которую контролирует НКР, является частью Азербайджана. Международное сообщество не признало референдум.

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В 1991-1994 годах в районе развернулись полномасштабные военные действия. Армения поддержала Нагорный Карабах в конфликте с Азербайджаном. В 1994 году между Арменией и НКР с одной стороны и Азербайджаном с другой был заключен Бишкекский протокол о прекращении огня. Однако у линии соприкосновения продолжились вооруженные конфликты.

В апреле 2016 года ситуация обострилась, когда Азербайджан и Армения обвинили друг друга в нарушении перемирия. Тогда в результате стрельбы на границе погибли по меньшей мере несколько десятков человек.

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Автор: Александр Топчий