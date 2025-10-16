Например, Путин объяснял Трампу, как это плохо - обстреливать энергетические объекты.

В ходе сегодняшнего разговора с президентом США Дональдом Трампом российский диктатор Владимир Путин пытался представить Украину как террориста, от действий которого Россия просто защищается. Это следует из заявления помощника президента РФ Юрия Ушакова, которое распространили российские СМИ.

По словам Ушакова, разговор был инициирован российской стороной и длился около 2,5 часов. Он подтвердил слова Трампа о том, что Путин начал беседу с подхалимской похвалы в адрес Трампа по поводу заключенной сделки между Израилем и ХАМАС. Однако основное внимание, по словам Ушакова, собеседники уделили "украинскому кризису".

"Путин дал подробные оценки сложившейся ситуации, подчеркнув заинтересованность России в достижении мирного политико-дипломатического решения. Было отмечено, что российские войска полностью владеют стратегической инициативой по всей линии боевого соприкосновения", – заявил представитель Путина.

Видео дня

По словам Ушакова, Путин пожаловался Трампу, что "киевский режим прибегает к террористическим методам" – ударам по "гражданским целям и объектам энергетической инфраструктуры", на которые россияне "вынуждены соответствующим образом отвечать". Правда он не уточнил, считаются ли российские удары по украинским жилым многоэтажкам и электростанциям "террористическими", или нет.

Ушаков признал, что в разговоре с Путиным Трамп "многократно подчеркивал необходимость скорейшего установления мира" в Украине.

"Затрагивалась и проблематика возможных поставок Украине дальнобойных крылатых ракет "Томагавк", – заявил Ушаков. По его словам, Путин пытался убедить Трампа, что эти ракеты не изменят ситуацию на поле боя, но их поставка Украине ухудшит отношения Москвы и Вашингтона и помешает мирному урегулированию.

Представитель Кремля также подтвердил, что собеседники договорились незамедлительно начать подготовку новой личной встречи, которая может состояться в Будапеште.

Разговор Путина и Трампа

Как писал УНИАН, ранее Дональд Трамп в своих соцсетях поделился итогами телефонного разговора с Владимиром Путиным. По его словам, разговор оказался "очень продуктивным" и стал "большим шагом вперед".

Трамп отметил, что они много говорили о том, как хорошо было бы возобновить торговлю после окончания войны в Украине.

По словам Трампа, на следующей неделе должна состояться встреча российской и американской делегаций высокого уровня. А уже позднее – встреча на уровне лидеров, вероятно, в Будапеште.

Вас также могут заинтересовать новости: