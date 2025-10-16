Россиянам надо пополнять свои потери на войне против Украины, сказал Буданов.

В РФ согласование законопроекта, который позволяет привлекать лиц из мобилизационного резерва для задач за пределами страны во время вооруженных конфликтов, означает подготовку Москвы к скрытой частичной мобилизации.

Такое мнение во время Kyiv International Economic Forum высказал глава Главного управления разведки (ГУР) Кирилл Буданов, передает корреспондент УНИАН.

"Почему это происходит - ответ логичен, непомерные потери. Их надо чем-то компенсировать. Они постоянно поднимают единовременные выплаты. Но когда идут на такие шаги - очевидно, что это уже не покрывает того, что хотят получить", - сказал Буданов.

Он отметил, что около года назад у него спросили о будущем РФ. И он тогда отметил, что до лета 2025 года у Москвы хватит ресурсов - как человеческих, так и технических, после чего должны были начаться проблемы.

"Это не значит, что это их положит на лопатки. Но будут проблемы и они станут перед выбором - останавливаться или объявлять мобилизацию. Сейчас первый шаг сделан, все идет прогнозируемо. Просто проблема, что это все продолжается", - добавил Буданов.

Мобилизация в РФ: важные новости

Аналитики Defense Express сообщали, что согласование этого законопроекта позволяет РФ мобилизовать резервистов, заключивших контракт на прохождение военной службы в резерве с ВС РФ. По официальным данным, это количество может достигать до 2 млн человек.

О том, что попытки РФ стимулировать призыв в армию, используя большие выплаты, теряет свою эффективность сообщали и аналитики из Института изучения войны. Они отметили, что такая ситуация может заставить Путина или объявить мобилизацию, или же сесть за стол переговоров.

