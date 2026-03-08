Россиянам обещают большие деньги за подписание контракта с Минобороны РФ.

ГРУ РФ продолжает вербовку новобранцев в так называемый "Африканский корпус", но после обучения многих из них отправляют на войну против Украины. Житель Москвы Георгий Кочкин рассказал в интервью "Радио Свобода", как его пытались обманом отправить на "разминирование Купянска".

Как Георгия едва не отправили в Украину

По словам Георгия, он увидел объявление о наборе в "Африканский корпус" в октябре 2025 года. Он поделился, что на тот момент у него было очень много долгов, а работа не приносила достаточный доход.

Россиянин рассказал, что в лбъявление о вакансии было указано, что это якобы не боевая должность, а гражданская. Также обещали хорошую зарплату: 2 миллиона рублей (25 000 долларов) только за то, что он подпишет контракт. Вскоре Георгий подал заявку и явился в московский военкомат.

"Я привел вам мясо", - сказал вербовщик своему начальнику, когда Георгий 11 октября 2025 года пришел на первое собеседование.

Россиянин в разговоре с журналистами заявил, что ранее он получил диплом по информационной безопасности московского профессионального училища и прослужил год в техническом подразделении Национальной гвардии, после чего устроился на работу на московский завод. Он выплачивал кредит за автомобиль, поэтому ему нужна была новая работа.

По словам Георгия, одним из вариантов было записаться на службу в Украине, как это сделали некоторые его знакомые. Он отметил, что зарплата и льготы за отправку на войну в Украину являются довольно высокими, но он не стал рисковать. Именно поэтому его внимание привлекла работа в "Африканском корпусе".

Россиянин рассказал, что в контракте, который он подписал 13 октября, не было ничего сказано ни об Африке, ни об информационных технологиях, ни о чем-либо подобном. Тем не менее, зарплата была указана довольно высокая.

Георгий признался, что в дополнение к 2 миллионам рублей за подписание контракта, ему выплатили 200 000 рублей в качестве бонуса от Минобороны РФ и пообещали еще 200 000 рублей при отправке в Африку. Кроме того, ему заявили, что выплаты по кредиту на его автомобиль будут приостановлены на время службы.

Как Георгий сбежал из России

В разговоре с журналистами Георгий отметил, что он поступил на службу рядовым и, как и другие добровольцы. Позже его отправили на учебную базу в Мулино, в центральном регионе Нижнего Новгорода.

По словам россиянина, сначала было много простоев и мало военной подготовки. Уже спустя три недели после прибытия ему выдали каску, тактический жилет и стандартную военную форму. Он признался, что сразу стал подозревать, что его не собираются отправлять в Африку, так как экипировка явно не подходила для жаркой африканской погоды.

"Нас было много в лагере. Только несколько человек отправили в Африку, большинство отправили в Украину. Между тем, многие из моих товарищей, которые подписали контракт одновременно со мной, до сих пор сидят без дела на базе", - добавил Георгий.

По его словам, еще на этапе подготовки было распространено взяточничество. Чтобы избежать тяжелых задач или обязанностей, солдаты платили вышестоящим офицерам.

Кроме того, россиянин заявил, что новобранцев заранее не предупреждали о том, куда их отправят.

"Они зачитывали твое имя и говорили: "Готовься, самолет вылетает через столько-то дней, забери свое оружие, собери вещи. Если они не говорили, куда именно, то это означало Украину, как мы позже узнали от тех, кто улетел. Если они говорили "в Африку", то это означало Африку", - рассказал он журналистам.

Георгий поделился, что пытался дезертировать в канун Нового года, уехав на своем автомобиле, который ему разрешили оставить. Однако его попытка была сорвана, когда он столкнулся на дороге с агентом ГРУ и был вынужден вернуться на базу.

"В пятницу, 23 января, мне сказали, что через два-три дня я буду отправлен на службу, а пока, по их словам, я могу идти домой. Тогда я и впал в уныние, потому что Украина даже не входила в мои планы", - рассказал россиянин.

По словам Георгия, уже на следующий день он покинул базу и направился в Смоленск. Затем он сел на поезд до Минска в Беларуси, опасаясь, что его имя появится в полицейской базе данных разыскиваемых лиц, и купил билет на самолет до Филиппин, летя через Китай. По прибытию он подал заявление о предоставлении убежища в Маниле.

Также Георгий рассказал, что с 26 января он начал получать сообщения от заместителя командира своей части и других солдат с вопросами о том, где он находится. По его словам, чиновники даже предложили перевести его в другую часть. Неясно, были ли против него выдвинуты уголовные обвинения в дезертирстве.

Примерно через 10 дней россиянин узнал, что часть его подразделения была отправлена в Украину для работы в качестве саперов.

Россияне все меньше поддерживают войну против Украины

Напомним, что, согласно данным независимого социологического института "Левада-центр", поддержка войны против Украины среди россиян ослабевает. Результаты опроса показали, что только 24% респондентов хотят продолжения войны, что является самым низким показателем с начала проведения этих опросов.

Также 67% респондентов заявили, что Москве пора вступать в мирные переговоры. Отмечается, что поддержка переговоров особенно высока среди молодежи, женщин, жителей сельской местности, людей со скромными доходами или низким уровнем образования, а также тех, кто не одобряет главу РФ Владимира Путина.

