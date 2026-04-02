Скрытая мобилизация в России: в Кремле отреагировали на сообщения СМИ

Пресс-секретарь Кремля заявил, что в России созданы новые войска, для которых требуются кадры.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отреагировал на информацию о скрытой мобилизации в России, которая появилась в средствах массовой информации. Его комментарий 2 апреля обнародовали российские СМИ.

Речь идет, в частности, о том, что, по сообщениям западных СМИ, в России вузы теперь обязаны убеждать студентов поступать на службу в армию. Кроме того, власти начали привлекать к процессу военного набора и бизнес.

"Мне не известно об этих распоряжениях, я их не видел, я не знаю, соответствует ли эта информация действительности", – сказал Песков в ответ на просьбу журналистов прокомментировать эти новости.

По его словам, в России созданы новые войска, для которых нужны новые кадры с "определенной спецификой".

"Это предложение есть, оно, как говорится, на рынке и действует в равной степени для всех – и для рабочих, и для студентов, и для неработающих, и для безработных. Поэтому это абсолютно открытое предложение для нового рода войск", – отметил пресс-секретарь Кремля.

Скрытая мобилизация в России: что известно

Как недавно сообщал УНИАН, в России вузы должны убедить 2% своих студентов поступать в армию, ведь Кремль испытывает трудности с пополнением войск. Российская оппозиционная журналистка Фарида Рустамова рассказала The Times, что такое распоряжение издал министр образования и науки Валерий Фальков во время встречи с ректорами крупнейших университетов страны. Она ссылается на слова анонимного ректора из Москвы, присутствовавшего на встрече, а также другого представителя академических кругов из Сибири. По словам журналистки, в случае выполнения этого приказа армия получит дополнительные 44 тысячи военнослужащих, или 76 тысяч, если приказ распространят на колледжи.

Кроме того, бизнес в России будет искать сотрудников для армии. Губернатор Рязанской области Павел Малков подписал распоряжение, обязывающее компании выдвигать сотрудников в качестве кандидатов на службу по контракту, писал Business Insider. Речь идет о предприятиях с численностью от 150 человек – им предписано формировать списки потенциальных новобранцев.

Вас также могут заинтересовать новости: