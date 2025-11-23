Ряд пунктов, предложенных США, Украина и Европа считают приемлемыми, но некоторые хотят изменить.

Украина и ее европейские союзники будут настаивать на том, чтобы переговоры с Россией о любых обменах территориями происходили только после прекращения войны вдоль нынешней линии соприкосновения. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с деталями контрпредложения, которое будет представлено Соединенным Штатам в воскресенье в Швейцарии.

По словам собеседников издания, ответ украинцев и европейцев на 28-пунктный план предусматривает просьбу к США предоставить гарантии безопасности, подобные статье 5 НАТО о коллективной обороне, а также требует, чтобы замороженные российские активы были использованы для восстановления и компенсации Украине. Также Украина и Европа отвергают требования Москвы о том, чтобы Киев уступил незахваченные по состоянию на сейчас территории на востоке.

Кроме того, предполагается, что США получат компенсацию за предоставленные ими надежные гарантии, а российские активы останутся замороженными, если РФ не согласится возместить нанесенный ею ущерб. Если же Россия будет придерживаться соглашения, то санкции будут сняты поэтапно, и она постепенно вернется в мировую экономику.

Издание напомнило, что европейские лидеры, к которым присоединились Канада и Япония, в заявлении, опубликованном на полях саммита "Большой двадцатки" в Южной Африке в субботу, выступили против ограничения численности Вооруженных сил Украины до 600 тысяч. Источники сообщили, что Украина и Европа на переговорах будут настаивать на большем количестве военных.

Отмечается, что ряд других пунктов, предложенных США, в частности о возвращении всех заложников, "были бы приемлемыми". По словам источников, план должен включать программу воссоединения семей и положения для решения вопросов в отношении пострадавших от войны.

"Мирный план" Трампа: последние новости

Как сообщал ранее УНИАН, по мнению бывшего посла Украины в США Валерия Чалого, "мирный план" США имеет ловушку, в которой кроется самая большая угроза. Дипломат назвал его российской спецоперацией, которая создает ложное представление об установлении "мира" без реального прекращения боевых действий со стороны российских захватчиков. По его словам, в англоязычном тексте плана как минимум в трех местах просматривается прямой перевод с русского языка, мол, "первые базовые позиции были российские".

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что было бы хорошо точно знать, кто и где создавал мирный план. Он написал в соцсети, что лидеры Европы готовы работать над ним, но, мол, было бы хорошо знать, кто был его автором.

Болгарский журналист-расследователь Христо Грозева сообщил, что "мирный" пакт Дмитриева-Уиткоффа содержит еще два тайных пункта. По его данным, план был написан еще полгода назад, и тогда в нем было ровно 30 пунктов. Первый из этих двух "пропавших" пунктов предусматривал, что американский бизнес спасет послевоенную Россию от экономической рецессии, а второй пункт предлагал создать союз России и США против Китая. По словам Грозева, в этом пункте было много демагогии о "христианском альянсе". Поэтому, по его мнению, это российское, а не совместно разработанное предложение.

