Туск: Было бы хорошо точно знать, кто и где создавал мирный план

При этом польский премьер отметил, что лидеры Европы, Японии и Канады готовы работать с этим документом.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что лидеры Европы готовы работать над мирным планом, предложенным администрацией Дональда Трампа. Впрочем, было бы хорошо знать, кто был его автором.

Об этом Туск написал в социальной сети X. По его словам, над документом готовы работать лидеры Европы, Канады и Японии.

"Мы готовы работать над 28-пунктным планом, несмотря на некоторые предостережения. Однако, прежде чем мы начнем нашу работу, было бы хорошо точно знать, кто является автором плана и где он был создан", - заявил Туск.

Мирный план Трампа - кто был автором документа

Как сообщал УНИАН, американские чиновники и конгрессмены все больше обеспокоены встречей, которая состоялась в прошлом месяце и на которой представители администрации Трампа встретились с Кириллом Дмитриевым, российским эмиссаром, который находится под санкциями США, чтобы разработать план прекращения войны в Украине, сообщили несколько источников, знакомых с ситуацией.

Как сообщили два источника, знакомые с ситуацией, встреча в Майами завершилась созданием 28-пунктного плана по окончанию войны. Этот план стал неожиданностью для многих американских чиновников и вызвал замешательство в посольствах в Вашингтоне и в столицах Европы. План также вызвал критику со стороны Украины и ее союзников, поскольку, по их мнению, он сильно склонен в пользу России.

