В Украине уже масштабируют производство ударных дальнобойных дронов FP-1.

На сегодняшний день ударные дроны FP-1 от компании Fire Point являются наиболее продвинутым отечественным дальнобойным средством. Недавно благодаря такому дрону удалось "подстрелить" российский вертолет Ми-8.

Об этом основатель Благотворительного Фонда "Закроем небо Украины", бывший заместитель начальника Генерального штаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко сообщил в эфире на Radio NV.

Он отметил, что сбитие российского вертолета украинским ударным дроном FP-1 свидетельствует об успешном развитии процесса в создании дальнобойных средств.

Видео дня

"Это очень важно и принципиально. Украина уже давно подходит к состоянию, когда дронами и модернизированными вариантами охотимся на воздушные цели в том числе, такие существенные как вертолет", - отметил Романенко.

Эксперт назвал дрон FP-1 наиболее продвинутым украинским дальнобойным средством. Происходит процесс масштабирования производства этих дронов.

Ракета "Фламинго" совершенствуется

В то же время, анализируя результаты от применения украинской крылатой ракеты, эксперт отметил необходимость ее доработки. В частности, надо работать над тем, чтобы у врага было меньше возможностей обнаруживать эту ракету. Чтобы ракета лучше преодолевала районы с расположением вражеских ПВО.

Кроме того, компания Fire Point продолжает работу над разработкой двух видов баллистических ракет дальностью на 200 и 800 км.

"Это очень для нас нужно и важно. И эти направления происходят", - добавил он.

Дальнобойные дроны FP-1: что известно

Как сообщал УНИАН, дальнобойные дроны FP-1 производства компании Fire Point являются наиболее эффективным средством поражения стратегических объектов на территории России.

22 ноября стало известно, что дальнобойный ударный дрон FP-1 был применен для сбития российского вертолета Ми-8 в районе населенного пункта Кутейниково Ростовской области. Это был первый такой успешный случай применения ударного дрона FP-1 для сбития вертолета.

Вас также могут заинтересовать новости: