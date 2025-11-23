Этот набор предложений является российской спецоперацией, считает дипломат.

Так называемый "мирный план" для Украины из 28 пунктов является российской спецоперацией, и создает ложное представление об установлении "мира" без реального прекращения боевых действий со стороны российских захватчиков. Об этом бывший посол Украины в США Валерий Чалый сообщил в эфире Радио NV.

"На самом деле, это часть российской большой спецоперации. К большому сожалению, они смогли, через американцев, используя определенные сегодняшние интересы - это продвинуть", - подчеркнул Чалый.

По его мнению, в англоязычном тексте 28 пунктов как минимум в трех местах просматривается прямой перевод с русского языка.

Видео дня

"Могу утверждать, что первые базовые позиции были российские", - сказал Чалый.

При этом, он не считает, что переданное Украине предложение является планом, потому что на сегодня никакого плана не существует. Набор переданных Украине позиции можно назвать общими подходами, которые могут рассматриваться, но это не план:

"Потому что план - это документ, который предусматривает конкретные сроки, последовательность действий. Он имеет такой признак, как говорят американцы, feasible - он должен быть возможным для реализации... Планом он может стать, если под ним поставит подписи, в том числе украинская сторона".

В связи с этим, у украинских дипломатов сейчас важная роль, чтобы не сделать ошибку.

"Каждая ошибка - можно подорваться на мине", - считает Чалый.

В чем главная ловушка для Украины

Как отмечает Чалый, если на основе этого текста будет подписано соглашение и об этом объявят в Белом доме, то, при таком сценарии, президент США Дональд Трамп использует эту ситуацию во внутренней политике Америки таким образом, чтобы утверждать о достижении "мира" и наступлении времени для снятия санкций с России.

"По моей информации, на сегодня такое соглашение не разрабатывается, хотя состав делегации утвержден и все может быть ко Дню благодарения в США. Если это будет заявление, любое, с любым набором позиций, то дальше в чем ловушка? Дональд Трамп на следующий же день, а может в этот же вечер обращения к американцам скажет: "я остановил огромную войну, это девятая война". После этого он будет пытаться снимать санкции с России", - убежден Чалый.

Также украинским беженцам, которые приехали после 2022 года в США, могут указать на необходимость возвращаться в Украину.

"Если "мир", зачем тогда поставлять вооружение? Если мир, зачем тогда делать какие-то шаги? Наоборот, надо в Будапеште на встрече с Путиным, которая сразу же будет запланирована, вернуть (Россию) в G8", - добавил Чалый.

По его мнению, именно в этом заключается ловушка, что Украина дальше не получит реалистичного плана, а Трамп уже завершит свою роль:

"Он выйдет из игры. Вот это самая большая угроза".

Впрочем, он убежден, что для Украины возможно политически и дипломатически найди выход из этой ситуации.

Мирный план США - что надо знать

Как сообщал УНИАН, перечень предложений, которые США предоставили Украине, предусматривает значительное уменьшение численности Вооруженных сил Украины, отказ Украины от Крыма, Донетчины и Луганщины. Также Россия сохранит контроль над оккупированными частями Херсонщины и Запорожской области. Украине предлагают закрепить в Конституции отказ от членства в НАТО.

Сегодня, 23 ноября, советники из Украины, Соединенных Штатов Америки, Германии, Франции и Великобритании встречаются в Швейцарии для обсуждения плана из 28-пунктов, который США представили как проект завершения войны.

Вас также могут заинтересовать новости: