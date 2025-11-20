По его мнению, США по силам сделать так, чтобы российский настрой на окончание войны наконец-то стал серьезным.

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя мирный план США по Украине, заявил, что украинская власть не будет делать резких заявлений и настроена на четкую, честную работу.

"Сегодня у меня была встреча с представителями Соединенных Штатов. Весомая делегация и очень серьезный разговор. Американская сторона предоставила свои предложения - пункты плана, чтобы закончить войну, - их видение. Мы с первых дней войны занимаем одну, чрезвычайно простую позицию: Украине нужен мир. И настоящий мир - такой, который не сломает третье вторжение. Достойный мир - чтобы условия были с уважением к нашей независимости, нашего суверенитета, к достоинству украинского народа", - написал он.

По его словам, именно такие условия должны быть обеспечены.

Видео дня

"Я очертил, что именно для нас принципиально. И мы договорились, что команды будут работать над этими предложениями - чтобы это было по-настоящему. Мы не будем делать резких заявлений и настроены на четкую, честную работу - Украина, Соединенные Штаты и наши друзья и партнеры в Европе и в мире", - добавил Зеленский.

Он напомнил, что на днях было много разговоров с европейскими лидерами.

"Я рассчитываю в ближайшие дни говорить с Президентом Трампом. Мы понимаем, что сила Америки и поддержка Америки могут приблизить мир реально, и мы не хотим это потерять. Мы понимаем также и то, что у России нет реального желания мира, иначе они бы и не начинали эту войну. Много оценок есть - вполне справедливых, - что Россия весь этот год пытается сделать только одно, а именно: отложить санкции и выиграть еще время для войны", - пояснил президент.

По его мнению, Америке по силам сделать так, чтобы российская настроенность на окончание войны наконец стала серьезной:

"Буду ради этого работать и в дальнейшем на сто процентов - все мое время именно этому сейчас посвящено. Украине нужен мир, и Украина будет делать все, чтобы никто в мире не сказал, что якобы это мы срываем дипломатию. Это важно".

"Мирный план" США - последние новости

Ранее высокая представительница ЕС Кая Каллас заявила, что в Европейском Союзе выражают четкую поддержку Украине на фоне сообщений о подготовке Соединенными Штатами и Россией плана без участия Украины и Европы о завершении войны.

В Белом доме заверили, что война в Украине будет урегулирована. Там подчеркнули, что трактовать договоренности по украинскому урегулированию как односторонние территориальные уступки по требованию российской стороны - неправильно.

Вас также могут заинтересовать новости: