Во Франции заявили о необходимости прямого диалога между Европой и Россией

В то же время в МИД Франции считают, что Путин не показывает никаких признаков желания заканчивать войну.

Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро сообщил, что 100% финансовой помощи Украина получает от Европы, однако Париж никогда не отказывался от диалога с РФ. Об этом он сказал в интервью Liberation.

По словам дипломата, Европе необходимо иметь прямой контакт с россиянами, чтобы отстаивать собственные интересы.

"Европейцы, которые сейчас являются основными финансовыми и военными спонсорами Украины, должны иметь канал для отстаивания своих интересов, не делегируя ответственность никому другому", - сказал Барро.

По словам министра, президент РФ Владимир Путин не показывает никаких признаков желания заканчивать войну, поскольку это подтверждают атаки по мирным жителям Украины. Барро упомянул об ударе по пассажирскому поезду Барвинково - Львов, Чоп, который назвал военным преступлением.

"Сегодня 100% финансовой помощи Украине поступает из Европы. Основная часть разведывательной и военной поддержки также поступает из Европы... Украина знает, что может рассчитывать на непоколебимую поддержку европейцев", - добавил глава МИД Франции.

Ранее издание Le Monde писало, что Украина готовится воевать еще 5-10 лет, ведь в переговоры Трампа никто не верит. По словам журналистов, российское продвижение является медленным, однако Силам обороны Украины не удается его остановить.

"Нас ждет еще пять или десять лет войны, пока россияне не найдут какую-то другую кость, чтобы грызть. Путина остановит не какое-то так называемое мирное соглашение или прекращение огня, а грубая сила. Распад России или крах режима", - отметил изданию представитель Государственной специальной службы транспорта, которая привлечена к строительным работам.

В то же время президент Владимир Зеленский назвал даты следующего раунда переговоров Украины с США и РФ. Он отметил, что они состоятся 4-5 февраля в Объединенных Арабских Эмиратах.

"Украина готова к предметному разговору, и мы заинтересованы в том, чтобы результат приблизил нас к реальному и достойному окончанию войны", - заверил глава государства.

