Путин и Зеленский считают, что мирные переговоры США зашли в тупик, – FT

На данном этапе обе стороны в большей степени рассчитывают на военное давление, чем на дипломатический компромисс.

Россия и Украина не видят особого смысла в продолжении мирных переговоров при посредничестве США, несмотря на публичные заявления Вашингтона о прогрессе.

Как пишет Financial Times со ссылкой на источники, осведомленные о позициях сторон, и в Киеве, и в Москве считают, что дипломатический процесс фактически зашел в тупик и имеет низкие шансы на возобновление в нынешних условиях.

Президент России Владимир Путин, по данным собеседников FT, все больше ориентируется на достижение результата силой и расширение территориальных требований.

Как отмечает один из источников, Путин убежден в перспективе военного успеха:

"Я настаивал на том, чтобы он закончил на нынешних линиях фронта. Он постоянно говорит: "Нет, я не могу идти на компромисс в этом вопросе".

Другой собеседник описывает логику Кремля так:

"Он не возьмет Запорожье, он не возьмет Донбасс, он не возьмет Херсон. Но помните, что план всегда заключался в том, чтобы взять Киев. Задача поставлена и должна быть выполнена... Они говорят ему, что украинцы сопротивляются, их фронт рушится, и у них закончились люди"

Киев: переговоры не дают результата

В Киеве считают, что предыдущие попытки дипломатии не дали никакого результата. Один из украинских чиновников заявил:

"Американская сторона не добилась никакого прогресса со стороны России".

Также украинская сторона, по данным источников, разочарована тем, что США не смогли заставить Москву смягчить свои требования. В Киеве считают переговоры фактически замороженными.

Россия, в свою очередь, настаивает, что диалог невозможен без уступок Киева в отношении Донбасса.

"Правда заключается в том, что Россия все еще пытается добиться победы на поле боя, придерживаясь своих максималистских требований", – сказал высокопоставленный немецкий дипломат. "Действия России явно противоречат любой предполагаемой готовности к переговорам".

Трамп заявляет о прогрессе

Несмотря на заявления президента США Дональда Трампа о приближении соглашения, стороны не демонстрируют веры в быстрый результат. Трамп ранее заявлял: "Мы каждый день приближаемся к соглашению".

Однако, по данным FT, на местах эти оценки не разделяют ни в Киеве, ни в Москве.

Несмотря на общий пессимизм, контакты с американскими посланниками Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером продолжаются, но прорыва они пока не принесли.

Как сообщал УНИАН, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что так называемая "специальная военная операция" ("СВО") России в Украине может прекратиться "в любой момент".

"СВО может остановиться в любой момент, если Киев примет решение. Какое – ему известно", – заявил Песков в комментарии российским пропагандистам.

В свою очередь, Путин во время мероприятий, посвященных Дню Победы 9 мая, заявил, что, по его мнению, война против Украины "подходит к концу". Это стало одним из первых подобных сигналов со стороны Кремля за все время полномасштабного вторжения.

