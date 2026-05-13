Турция активно включилась в мирные переговоры между Украиной и РФ, - Фидан

Турция поддерживает контакты как с Украиной, так и с другими странами региона.

Турция активно работает в роли посредника в конфликтах как в своем регионе, так и за его пределами, в частности, участвует в мирных переговорах по прекращению войны между Украиной и Россией и продолжает поддерживать дипломатическое урегулирование конфликта. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.

"Мы очень активно работаем над посредничеством в каждом конфликте в нашем регионе и за его пределами. Мы хотим видеть развитие и региональный мир на Балканах, на Южном Кавказе, на Ближнем Востоке, в Азии и в Черноморском регионе. В этом контексте мы активно участвуем в переговорах о прекращении огня между Украиной и Россией", – подчеркнул Фидан.

Он подчеркнул, что Турция поддерживает контакты как с Украиной, так и с другими государствами региона, и ее политическая позиция является последовательной и направлена на обеспечение стабильности. Анкара стремится "осторожно вести внешнюю политику в различных регионах, опираясь на те же принципы и ценности".

Фидан также прокомментировал визит президента Украины Владимира Зеленского в Сирию в апреле, заявив, что это была "хорошая встреча".

"Я думаю, что это была хорошая встреча между тремя странами. У нас прекрасные отношения с Сирией, и мы уже давно поддерживаем хорошие отношения с Украиной. Поэтому я считаю, что было хорошо, что две страны обсудили возможные сферы сотрудничества", – отметил он.

Переговоры Украины и России – новости

FT пишет, что Россия и Украина не видят особого смысла в продолжении мирных переговоров при посредничестве США. Стороны считают, что дипломатический процесс фактически зашел в тупик и имеет низкие шансы на возобновление в нынешних условиях.

Издание также пишет, что Путин может рассматривать гораздо более широкие территориальные цели в войне против Украины, включая потенциальные амбиции в отношении Киева и Одессы, несмотря на публичные заявления о сосредоточении внимания на Донбассе.

