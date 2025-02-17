Оба лидера дали четкий сигнал, что европейцев не будет за столом переговоров, когда Украина и Россия при посредничестве США будут договариваться о завершении войны.

Европа оказалась зажатой между российским правителем Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом. В то же время в европейских столицах чувствуют приближение "момента истины", пишет The Wall Street Journal.

На этой неделе США и Россия начинают переговоры о будущем Украины и европейской безопасности, общей чертой в позициях Вашингтона и Москвы является откровенное пренебрежение к европейским лидерам.

Европейское время

Развитие событий определит, сможет ли европейский демократический альянс, как в рамках Европейского Союза, так и вне его, оставаться влиятельным игроком на международной арене, где традиционные послевоенные механизмы больше не имеют прежней силы.

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"Сообщение четкое: пришло время взять на себя обязательства, чтобы защитить нашу собственную безопасность", - заявил министр европейских дел Франции Бенджамин Хаддад. "Первой проверкой был бы отказ от капитуляции в Украине".

Главный вопрос - способна ли Европа справиться с вызовом, который лидеры континента называют самым большим кризисом безопасности за последние десятилетия. Это потребует немедленного увеличения оборонных расходов, укрепления политического единства и переосмысления роли трансатлантических связей, которые определяли европейскую политику с 1945 года.

"Вопрос, который является важным для всех: можем ли мы доверять Соединенным Штатам Америки?" - отметил Нико Ланге, бывший высокопоставленный чиновник немецкого оборонного ведомства и старший научный сотрудник Мюнхенской конференции по безопасности. "После 10 лет тревожных звонков следующим тревожным сигналом для европейцев может стать сирена воздушной тревоги".

Этот кризис разразился в непростое время. Крупнейшая экономика Европы, Германия, находится в предвыборном процессе и еще месяцами не будет иметь стабильного правительства. Во Франции действует правительство меньшинства, что ослабляет ее позиции. Между тем такие страны, как Венгрия и Словакия, еще до прихода Дональда Трампа к власти стремились сблизиться с Москвой.

Президент Франции Эммануэль Макрон в ответ на ситуацию собирает ключевых европейских лидеров, включая премьер-министра Великобритании Кира Стармера, на экстренный саммит в Париже в понедельник.

"Все понимают, что сейчас европейское время. Вопрос лишь в том, будет ли толчок достаточный, чтобы пациент проснулся", - отметил Габриелиус Ландсбергис, который до недавнего времени занимал должность министра иностранных дел Литвы. "Я волнуюсь, что толчок может просто убить пациента".

Путин-Трамп: риторика унижения Европы

Путин давно игнорирует Европу как серьезного геополитического игрока, несмотря на то, что ее экономика значительно превышает российскую. Выражая свое отношение, он недавно заметил, что Дональд Трамп "восстановит порядок" в Европе, а страны региона "все станут у ног хозяина и будут нежно качать хвостами".

Это заявление Трамп быстро распространил в социальных сетях. Между тем вице-президент Джей Ди Вэнс в своей речи на Мюнхенской конференции по безопасности отметил, что основной угрозой для Европы является не Россия или Китай, а массовая иммиграция и отказ элит учитывать ультраправые политические движения.

Риторика Вэнса вызвала возмущение среди европейских чиновников и была созвучна с открытой поддержкой европейских ультраправых партий со стороны Илона Маска, в частности "Альтернативы для Германии".

Унижение продолжилось и в субботу, когда специальный посланник Трампа в Украине, генерал-лейтенант в отставке Кит Келлогг, заявил европейским лидерам, что их не допустят к переговорам о будущем Украины, хотя США ожидают, что Европа возьмет на себя финансирование восстановления и контроль за возможным прекращением огня.

Обосновывая свое решение, Келлогг напомнил о провале Минских соглашений 2015 года, заключенных при посредничестве Франции и Германии.

"Я говорю тебе что-то очень откровенное", - сказал он. "Когда вы смотрели на Минск 2, за столом было много людей, которые на самом деле не имели возможности осуществить определенный тип мирного процесса, и он с треском провалился. Поэтому мы не пойдем по этому пути".

На фоне этой ситуации Китай воспользовался возможностью предложить свои альтернативы. Министр иностранных дел Китая Ван И, выступая после Венса, отметил важность международного права и устава ООН - принципах, которые остаются ключевыми для европейцев. "Китай рассматривает Украину как друга и партнера, и всегда подходит и развивает китайско-украинские отношения с долгосрочной перспективы", - отметил Ван.

"Гибридная война является войной"

Между тем европейские лидеры осознают, что стратегические цели Путина не ограничиваются Украиной. Они опасаются, что Россия, воспользовавшись паузой для укрепления своих сил и возможной отменой санкций, может начать новую агрессию, на этот раз против стран ЕС и НАТО.

"Если мы не верим, что Россия остановится, то это полностью изменит дискуссию, которую мы должны вести, и я не думаю, что они остановятся", - отметила премьер-министр Дании Метте Фредериксен. "Мы больше не можем утверждать, что находимся в мирном времени. Гибридный автомобиль остается автомобилем, не так ли? Гибридная война является войной".

Согласно оценкам немецких военных аналитиков, Россия, которая активно наращивает производство боеприпасов, может быть готова к масштабной войне против Европы уже к 2029 году.

Европейцы получили временное окно возможностей благодаря украинскому сопротивлению, которое истощает ресурсы России. Однако без значительного увеличения военных расходов, расширения армий и укрепления оборонной промышленности Европа рискует не успеть подготовиться к потенциальной новой угрозе.

"Если Россия тратит 10% ВВП на военные расходы и 40% бюджета, это не краткосрочная вещь. Это военная экономика, которая имеет долгосрочные цели", - подытожил премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович. "И от нас зависит это учитывать в контексте мирных переговоров".

Начало мирных переговоров - что известно

Ранее президент Дональд Трамп анонсировал встречу высокопоставленных чиновников США, Украины и России в Саудовской Аравии и уточнил, что лидеров стран на ней не будет.

Детали относительно состава делегаций и конкретной даты встречи не разглашались.

При этом в Саудовской Аравии заявляли, что готовы принять президента США Дональда Трампа и российского диктатора Путина.

Как пишет Axios, встреча высокопоставленных официальных лиц США и РФ для обсуждения соглашения об окончании войны в Украине состоится уже во вторник в Саудовской Аравии.

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