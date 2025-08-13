На сегодня одна африканская страна является основным оператором украинских БМП-1У "Шквал".

Редкая украинская БМП-1У "Шквал" появилась на одном параде вместе с российскими бронеавтомобилями "ВПК-Урал" ("Спартак"). Сегодня оператором обеих бронемашин является африканское государство Чад.

На днях в этой стране состоялись торжества по случаю дня независимости, в частности прошел военный парад. На кадрах, опубликованных в Сети, можно увидеть российские бронеавтомобили, которые не упоминаются в справочнике Military Balance. Это означает, что Чад получил российскую бронетехнику совсем недавно, пишет Defense Express.

В целом на параде показали целый зоопарк разнообразной военной техники, включая бронеавтомобили Gladiator и Spartan от эмиратской компании Streit, израильские RAM Mk3 и французские Panhard AML.

Для нас самым интересным является то, что вместе с российскими бронемашинами на параде показали и украинские БМП-1У "Шквал". Эта машина является украинской модернизацией советской БМП-1. Ее создали на рубеже 1990-2000 годов. В целом машина повторила печальную судьбу большинства других постсоветских разработок украинского ВПК: мизерное количество было закуплено для ВСУ и лишь несколько десятков пошло на экспорт.

По имеющимся в Сети данным, ВСУ в целом получили лишь около 12 БМП-1У "Шквал". 15 машин приобрела Грузия и почти все они были потеряны во время пятидневной войны с РФ в 2008 году. Считается, что несколько единиц тогда достались России как трофеи, а уже в 2023 году одна из этих БМП была уничтожена украинскими защитниками в боях за Авдеевку.

Что же касается Республики Чад, то эта страна, по данным Military Balance, сейчас имеет на вооружении 42 БМП-1У "Шквал". Кроме того, Чад также имеет 12 колесных бронетранспортеров БТР-3Е украинского производства.

"В целом появление большого количества российской техники на параде знаменует сближение Чада с РФ. При этом страна также получает вооружение от Китая, что соответствует тенденциям на африканском континенте", - резюмируют аналитики Defense Express.

