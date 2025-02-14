МИД страны в заявлении напомнил о своих "усилиях для достижения прочного мира между Россией и Украиной"

Саудовская Аравия подтвердила готовность провести на своей территории встречу президента США Дональда Трампа и российского правителя Владимира Путина. Об этом стало известно из заявления Министерства иностранных дел Саудовской Аравии, опубликованного 14 февраля.

"Королевство Саудовская Аравия высоко оценивает телефонный разговор, который состоялся между президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом и президентом Российской Федерации Владимиром Путиным 12 февраля 2025 года, а также объявление о возможности проведения саммита с участием их достопочтенных двух президентов в Королевстве Саудовская Аравия", - говорится в заявлении МИД.

В ведомстве добавили, что "Королевство приветствует проведение саммита в Саудовской Аравии и подтверждает свои постоянные усилия для достижения прочного мира между Россией и Украиной".

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"В течение последних трех лет Королевство продолжало эти усилия, которые включали проведение многочисленных встреч по этому вопросу", - напомнили в МИД Саудовской Аравии.

Что известно о возможных переговорах в Саудовской Аравии

Как сообщал ранее УНИАН, еще в начале февраля в СМИ появилась информация, что Россия рассматривает Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты как возможные места проведения встречи между президентом США Дональдом Трампом и главой России Владимиром Путиным.

13 февраля Трамп анонсировал встречу представителей США, РФ и Украины в Саудовской Аравии на следующей неделе, однако не с его участием или участием Путина, а с "топовыми чиновниками". При этом он подчеркивал, что Украина тоже будет участвовать во встрече.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что посетит Саудовскую Аравию, но, отметил, встреч с россиянами в этой стране у него не будет. Мол, у него будет официальный визит, который уже был запланирован.

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