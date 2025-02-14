По словам американского президента, встреча состоится уже на следующей неделе.

На следующей неделе должна состояться встреча представителей США, РФ и Украины в Саудовской Аравии. Такое заявление сделал президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп.

Американский лидер также снова заговорил о встрече представителей США, Украины и России 14 февраля в Мюнхене. Хотя советник президента Владимира Зеленского Дмитрий Литвин такие планы отрицает.

"Завтра состоится встреча в Мюнхене, а на следующей неделе – в Саудовской Аравии. Не с моим участием или участием Путина, но с топовыми чиновниками. Украина будет участвовать в обеих встречах. Мы посмотрим, сможем ли положить конец этой войне", – заявил Трамп.

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Отметим, что ранее американский президент говорил о намерениях встретиться в Саудовской Аравии с российским диктатором Владимиром Путиным.

Заявление Трампа о встрече в Мюнхене

Президент США заявил, что в пятницу, 14 февраля, в Мюнхене, где состоится конференция по безопасности, встретятся представители США, России и Украины.

"У нас завтра встреча в Мюнхене (с Россией). Россия будет там с нашими людьми. Украина также приглашена. Я точно не знаю, кто будет представлять какую-то страну. Но это высокопоставленные чиновники из России, из Украины и из США", – сказал американский президент.

Советник президента Украины Владимира Зеленского Дмитрий Литвин эту информацию опроверг. Он отметил, что разговор с россиянами в Мюнхене не предвидится.

По словам Литвина, сначала должна состояться встреча в формате Украина-США, а затем совместное согласование позиции с участием Европы.

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