Звезды сложатся таким образом, что некоторые представители астрологических знаков увидят исполнение своих желаний раньше, чем ожидали. После нескольких непростых астрологически месяцев четыре знака Зодиака смогут получить всё, о чём просили Вселенную, уже к концу августа 2025 года. По словам астролога и лицензированного психотерапевта Камилы Регины, этот август станет одним из самых удачных периодов для них за последнее время, пишет YourTango.
Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.
"Если в личной жизни вы переживаете затишье, если карьера застопорилась, если вы задаетесь вопросом: "Когда же наступит мой момент?" - август именно то время, чтобы все изменилось", - отметила она.
Хотя последние месяцы для многих из этих знаков были сложными, с чувством напряжения и непонимания, сейчас ситуация меняется. Они скоро увидят, как их самые заветные желания начинают воплощаться в жизнь.
Дева
Девы, с приближением вашего сезона вы начнете получать желаемое от Вселенной. Как говорит Регина, этот месяц - ваш главный момент. 23 августа в вашем знаке Новолуние, и Солнце тоже будет в Деве, что придаст вам сил и энергии. Возможно, последние недели вы чувствовали опустошение и недостаток мотивации, ведь ваша планета Меркурий с 17 июля находилась в ретрограде. Теперь же, когда Меркурий движется вперед, вы вновь почувствуете внутренний свет, и окружающие начнут обращать на вас больше внимания. Это время перемен и новых возможностей - с таким энергичным периодом вы не сталкивались с 2016-2017 годов, отметила Регина. Ожидайте роста уверенности и смещения фокуса с внешнего признания на внутреннее самоуважение.
Стрелец
Стрелец, к концу августа 2025 года вы получите все, о чем просили Вселенную. По словам Регины, этот месяц принесет удачу - Меркурий теперь движется прямо в вашем девятом доме, связанном с фортуной и воплощением желаний, открывая новые возможности. Хотя вы обычно оптимист, ретроградный Меркурий мог приносить задержки и разочарования. Но скоро ситуация кардинально изменится: ваша карьера и удача наполнятся уверенностью. Особенно после середины месяца, когда все взгляды будут прикованы к вам. Этот месяц открывает перед вами двери к миру и любви.
Рак
Рак - один из самых везучих знаков, которому к концу августа суждено получить желаемое от Вселенной. Вам обещали отличный год с тех пор, как Юпитер вошел в ваш знак в июне, но ретроградный период замедлил удачу. Тем не менее, он уже стал директным, и это, по словам астролога, принесет вам ту ясность, о которой вы так просили. Вы почувствуете долгожданное завершение, которое позволит двигаться вперед и избавиться от чувства застоя.
Близнецы
Для Близнецов, несмотря на окончание их "изумрудного года", благословения продолжаются. К концу августа вы тоже получите все, о чем просили Вселенную. Вы скоро получите заслуженное признание, отметила астролог. Карма теперь на вашей стороне, особенно с Меркурием, который вышел из ретрограда. Это означает, что путь к похвале и возможному повышению вновь открыт. Август - время засиять по-настоящему. Если что-то кажется ненадежным или не соответствует вашим желаниям, не гонитесь за этим - сейчас у вас уникальный шанс, который нельзя упускать.
Напомним, ранее астрологи рассказали, какие пять знаков Зодиака прожили самый важный день в году.