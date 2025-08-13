В списке есть знак Дева.

Звезды сложатся таким образом, что некоторые представители астрологических знаков увидят исполнение своих желаний раньше, чем ожидали. После нескольких непростых астрологически месяцев четыре знака Зодиака смогут получить всё, о чём просили Вселенную, уже к концу августа 2025 года. По словам астролога и лицензированного психотерапевта Камилы Регины, этот август станет одним из самых удачных периодов для них за последнее время, пишет YourTango.

Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами.

"Если в личной жизни вы переживаете затишье, если карьера застопорилась, если вы задаетесь вопросом: "Когда же наступит мой момент?" - август именно то время, чтобы все изменилось", - отметила она.

Хотя последние месяцы для многих из этих знаков были сложными, с чувством напряжения и непонимания, сейчас ситуация меняется. Они скоро увидят, как их самые заветные желания начинают воплощаться в жизнь.

Дева

Девы, с приближением вашего сезона вы начнете получать желаемое от Вселенной. Как говорит Регина, этот месяц - ваш главный момент. 23 августа в вашем знаке Новолуние, и Солнце тоже будет в Деве, что придаст вам сил и энергии. Возможно, последние недели вы чувствовали опустошение и недостаток мотивации, ведь ваша планета Меркурий с 17 июля находилась в ретрограде. Теперь же, когда Меркурий движется вперед, вы вновь почувствуете внутренний свет, и окружающие начнут обращать на вас больше внимания. Это время перемен и новых возможностей - с таким энергичным периодом вы не сталкивались с 2016-2017 годов, отметила Регина. Ожидайте роста уверенности и смещения фокуса с внешнего признания на внутреннее самоуважение.

Стрелец

Стрелец, к концу августа 2025 года вы получите все, о чем просили Вселенную. По словам Регины, этот месяц принесет удачу - Меркурий теперь движется прямо в вашем девятом доме, связанном с фортуной и воплощением желаний, открывая новые возможности. Хотя вы обычно оптимист, ретроградный Меркурий мог приносить задержки и разочарования. Но скоро ситуация кардинально изменится: ваша карьера и удача наполнятся уверенностью. Особенно после середины месяца, когда все взгляды будут прикованы к вам. Этот месяц открывает перед вами двери к миру и любви.

Рак

Рак - один из самых везучих знаков, которому к концу августа суждено получить желаемое от Вселенной. Вам обещали отличный год с тех пор, как Юпитер вошел в ваш знак в июне, но ретроградный период замедлил удачу. Тем не менее, он уже стал директным, и это, по словам астролога, принесет вам ту ясность, о которой вы так просили. Вы почувствуете долгожданное завершение, которое позволит двигаться вперед и избавиться от чувства застоя.

Близнецы

Для Близнецов, несмотря на окончание их "изумрудного года", благословения продолжаются. К концу августа вы тоже получите все, о чем просили Вселенную. Вы скоро получите заслуженное признание, отметила астролог. Карма теперь на вашей стороне, особенно с Меркурием, который вышел из ретрограда. Это означает, что путь к похвале и возможному повышению вновь открыт. Август - время засиять по-настоящему. Если что-то кажется ненадежным или не соответствует вашим желаниям, не гонитесь за этим - сейчас у вас уникальный шанс, который нельзя упускать.

