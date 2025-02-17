Спецпредставитель по Ближнему Востоку Стив Виткофф, который будет на встрече, отметил, что Украина также присоединится к этому процессу.

Встреча высокопоставленных официальных лиц США и РФ для обсуждения соглашения об окончании войны в Украине пройдет уже во вторник в Саудовской Аравии.

Об этом пишет издание Axios со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Издание отметило, что на этой же встрече будет обсуждаться вопрос и подготовки к саммиту президента США Дональда Трампа и российского диктатора Путина.

Издание отметило, что встреча станет еще одним серьезным шагом в улучшении отношений США и РФ.

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Журналисты напомнили, что эта встреча вызвала разочарование среди украинских властей, которые обеспокоены возможностью американо-российского договора вобход Украины.

По данным Axios, в состав делегации США войдут госсекретарь Марко Рубио, советник Белого дома по нацбезопасности Майк Уолц и спецпредставитель по Ближнему Востоку Стив Виткофф. А кто будет представлять РФ пока не ясно, есть только неподтвержденные данные об участии министра иностранных дел Сергея Лаврова.

Издание указало, что в Мюнхене украинский президент Владимир Зеленский сказал, что Украина не получила приглашения на встречу.

Высокопоставленный украинский чиновник сказал изданию, что единственное приглашение, которое Украина получила, было "через сообщения в СМИ".

При этом Трамп буквально вчера сказал журналистам, что Зеленский "будет участвовать" в переговорах. Также вчера Виткофф сказал, что "Украина является частью переговоров", и добавил: "Я не думаю, что речь идет об исключении кого-либо. Речь идет о включении всех".

Переговоры в Саудовской Аравии

Ранее президент Дональд Трамп анонсировал встречу высокопоставленных чиновников США, Украины и России в Саудовской Аравии и уточнил, что лидеров стран на ней не будет.

Детали относительно состава делегаций и конкретной даты встречи не разглашались.

При этом в Саудовской Аравии заявляли, что готовы принять президента США Дональда Трампа и российского диктатора Путина.

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