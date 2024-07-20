Также премьер-министр Италии поддерживает новую политику фон дер Ляйен в отношении иммиграции.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони сообщила, что сможет работать с Урсулой фон дер Ляйен, несмотря на то, что ее партия "Братья Италии" проголосовала против второго срока ее пребывания на посту главы Еврокомиссии, пишет Reuters.

"Мы сотрудничали до сих пор и будем продолжать это делать в будущем. Мы люди, которые имеют обязанности, и мы понимаем их важность", - заверила Мелони в интервью итальянской ежедневной газете Corriere della Sera.

Кроме того, премьер-министр Италии добавила, что поддерживает комментарии фон дер Ляйен в ее обращении к Европарламенту о необходимости контролировать иммиграцию, однако Мелони подчеркнула, что Европа в целом требует меньшего регулирования и поиска путей повышения своей экономической конкурентоспособности.

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Также политик подчеркнула важность Италии как третьей по величине экономики в Европейском Союзе и члена-основателя блока. Она добавила, что Италия имеет самое стабильное правительство из всех крупных стран ЕС.

"Все признают вес и роль Италии", - отметила она.

Кроме того, Мелони отметила, что сможет работать и с тем, кто будет избран президентом США в ноябре.

"Для меня главное - это прочность альянса с Соединенными Штатами. Думать, что альянс между двумя странами G7 изменится со сменой правительства - глупо и по-детски", - объяснила премьер Италии.

Избрание председателя Еврокомиссии - что известно

Как писал УНИАН, 18 июля Урсулу фон дер Ляйен переизбрали председателем Европейской комиссии.

"Фон дер Ляйен избрали. 401 голос "за", а ей нужно было 360. Больший запас, чем в 2019 году", - сообщил журналист "Радио Свобода" по вопросам Европы Рикард Йозвяк.

В то же время перед своим избранием президент пообещала реформировать управление границами, укрепить Фронтекс и Европол, а также предложить новый подход к возвращению мигрантов.

"Мы не будем проявлять никакой толерантности к тем, кто угрожает безопасности наших границ и наших граждан гибридными атаками. Враждебные субъекты, которые толкают людей через внешние границы ЕС в политических целях, должны быть признаны угрозой нашей безопасности и должны быть санкционированы", - подчеркнула она.

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