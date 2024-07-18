За назначение на второй срок проголосовал 401 депутат Европарламента из 360 необходимых.

Урсулу фон дер Ляйен избрали председателем Еврокомиссии на второй срок. Об этом в сети Х сообщил журналист "Радио Свобода" по вопросам Европы Рикард Йозвяк.

"Фон дер Ляйен избрали. 401 голос "за", а ей нужно было 360. Больший запас, чем в 2019 году", – говорится в сообщении.

Немецкий правоцентристский политик Урсула фон дер Ляйен выиграла голосование в Европарламенте, чтобы остаться президентом Европейской комиссии на второй пятилетний срок, пишет The Guardian.

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Стоит отметить, что Фон дер Ляйен возглавляла ряд министерств и немецком правительстве в 2005–2019 годах, в частности, Министерство по делам семьи, пожилых людей, женщин и молодежи, Министерство труда и социальных вопросов, Министерство обороны. После этого начала карьеру в структурах ЕС, заняв в 2019 году пост президента Еврокомиссии и возглавляла ее до переизбрания в 2024 году.

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