Президент Европейской комиссии выступила с несколькими важными заявлениями перед вторым сроком.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала в четверг создать "настоящий Европейский оборонный союз" в течение следующих пяти лет с флагманскими проектами по противовоздушной и кибернетической обороне, если она переизберется на второй срок. Об этом сообщает Reuters.

По словам фон дер Ляйен, государства-члены всегда будут сохранять ответственность за собственные войска, "от доктрины до развертывания".

"Но Европа может многое сделать для поддержки и координации усилий по укреплению оборонно-промышленной базы, инноваций и (европейского) единого рынка", - заявила фон дер Ляйен перед голосованием в Европейском парламенте о предоставлении ей нового срока. Видео дня

Она также подтвердила, что планирует ввести должность еврокомиссара по вопросам обороны, и сказала, что Комиссия представит "Белую книгу о будущем европейской обороны" в течение первых 100 дней своего следующего срока. При этом основные оборонные проекты ЕС "должны быть сосредоточены на наших крупнейших общих и трансграничных угрозах".

"Работая с государствами-членами и в тесной координации с НАТО, мы предложим ряд оборонных проектов, представляющих общий европейский интерес, начиная с европейского воздушного щита и киберзащиты. ... Мы не будем проявлять никакой толерантности к тем, кто угрожает безопасности наших границ и наших граждан с помощью гибридных атак", - сказала она.

Последние новости Евросоюза

Накануне Еврокомиссия одобрила предоставление Украине еще почти 4,2 миллиарда евро. Общий объем финансирования ЕС для Украины в рамках программы Ukraine Facility достигнет 12 миллиардов евро.

Ранее лидеры ЕС согласовали выделение 50 млрд евро на поддержку Украины. Как отметил президент Европейского Совета Шарль Мишель, "Евросоюз берет на себя лидерство и ответственность в отношении поддержки Украины".

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