В частности президент Еврокомиссии предложит утроить количество пограничников и береговых охранников.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала в случае победы на втором пятилетнем сроке на своем посту реформировать управление границами, укрепить Фронтекс и Европол, а также предложить новый подход к возвращению мигрантов, пишет Reuters.

В документе, где изложено ее видение, перед тем, как законодатели ЕС проголосуют за ее избрание или отклонение, фон дер Ляйен отметила, что предложит утроить количество европейских пограничников и береговых охранников до 30 тысяч человек.

"Мы не будем проявлять никакой толерантности к тем, кто угрожает безопасности наших границ и наших граждан гибридными атаками. Враждебные субъекты, которые толкают людей через внешние границы ЕС в политических целях, должны быть признаны угрозой нашей безопасности и должны быть санкционированы", - подчеркнула президент Еврокомиссии. Видео дня

По ее словам, она планирует назначить специальных комиссаров по вопросам расширения ЕС и отношений со странами Средиземноморья.

Проблема с мигрантами на границах ЕС - что известно

Как писал УНИАН, в конце мая мигранты ранили польских пограничников на границе с Беларусью. Тогда премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что едет на место событий, а к границе направят подкрепление.

В свою очередь суд Европейского Союза оштрафовал Венгрию на 200 млн евро за постоянное нарушение правил предоставления убежища, несмотря на предыдущее решение Европейского суда.

"Это невыполнение, которое заключается в умышленном уклонении от применения общей политики ЕС в целом, является беспрецедентным и чрезвычайно серьезным нарушением права ЕС", - добавили в пресс-релизе Суда ЕС.

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