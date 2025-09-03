Дети главы российской делегации на переговорах с Украиной Владимира Мединского уже имеют многомиллионное состояние.

Согласно данным Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, у семьи советника российского диктатора Владимира Мединского в Москве есть недвижимость на сумму почти в 6 млрд рублей, что составляет более чем $73 миллиона, сообщает Радио Свобода.

Дети Мединского: 18-летняя Мария и 21-летний сын Александр уже зарегистрированы предпринимателями и имеют многомиллионное состояние.

В частности, Мария Мединская по документам занимается гостиничным бизнесом. Примечательно, что ее будущий отель, который будет иметь 22 номера, будет располагаться в историческом здании XIX века и объекте культурного наследия - доме Мальцевых. Указывается, что это здание ранее принадлежало "Военно-историческому музейному центру", который возглавляет ее отец Владимир Мединский. Дом оценивается в 500 млн рублей, что составляет более чем $6 миллионов.

Сын Мединского Александр является владельцем фирмы, которая владеет коммерческим помещением на Мичуринском проспекте Москвы площадью 336 метров квадратных. Отмечается, что оно сдается под ресторан и оценивается в 110 млн. рублей. Добавляется, что Александр недавно стал также владельцем итальянского ресторана возле Кремля.

Кроме этого, расследование установило, что теща Мединского владеет апартаментами в престижном Москва-Сити, а у сестры чиновника есть также несколько квартир в столице России, суммарная стоимость которых превышает 500 млн. рублей или более чем $6 млн.

Указывается, что Фонд борьбы с коррупцией опубликовал полный список недвижимости, которой владеет семья Мединского. Стоимость этих активов оценивается в 5,967 млрд рублей или более $73 миллионов. Однако, реальная сумма может быть и намного больше, потому что цену нескольких объектов недвижимости команда Навального не указала.

Война в Украине

Ранее УНИАН сообщал, что руководитель Центра противодействия дезинформации, офицер Сил обороны Андрей Коваленко заявил, что кремлевский диктатор Владимир Путин уже готовит алиби для оправдания террористических ударов по энергетике Украины. Путин заявил, что Россия якобы не била по украинской энергетике, а лишь наносит удары в ответ на атаки Украины по нефтяной отрасли РФ. Коваленко отметил, что с 2022 года Россия постоянно атакует украинскую энергетику, делает это системно и тем самым воюет против мирных украинцев.

Также мы писали, что на встрече с премьер-министром Словакии Робертом Фицо в Китае, российский диктатор Владимир Путин заявил, что Россия якобы не наносила ударов по украинской энергетике "особенно в зимний период". Более того, Путин добавил, что в России якобы "очень долго терпели" украинские удары по российской энергетике и "после этого начали отвечать". Путин призвал Фицо закрыть Украине поставки газа и электроэнергии. Тогда, по его мнению, Украина "поймет, что есть какие-то пределы в нарушении чужих интересов".

