Мединский завоевал доверие Путина благодаря своей идеологии.

Глава российской делегации на переговорах в Стамбуле, помощник главы РФ Владимир Мединский укрепил свои позиции во власти на фоне полномасштабной войны России против Украины. Он фактически стал главным идеологом Кремля. Об этом сообщает издание "Важные истории" со ссылкой на источники.

Журналисты напомнили, что в 2020 году Мединский перешел в администрацию российского диктатора Владимира Путина, начав распространять идею, что Россия якобы "окружена врагами". Этот нарратив совпал с видением Путина, который после оккупации Крыма был настроен на конфликт с Западом.

Источники рассказали журналистам, что именно это позволило Мединскому не только приблизится к Путину, но и иметь прямой доступ к нему. По данным издания, помощник российского диктатора даже может инициировать личные встречи.

Видео дня

По информации источников издания, в 2024 году Мединский возглавил отдельное подразделение администрации Путина, которое занимается культурной, исторической и образовательной политикой в РФ. Европейские разведчики считают это подразделение "отделом по формированию идеологии".

Кроме того, Мединский участвует в закрытых идеологических семинарах с Екатериной Тихоновой, которая, предположительно, является дочерью Путина, добавили в издании. По словам бывшего сотрудника Кремля, помощник главы РФ входит в ее ближайшее окружение.

"Мединский каким-то образом понравился Екатерине… И следствием этого, в частности, стало то, что он оказался в поле ее отца", - рассказал чиновник.

Мединский угрожал украинской делегации на переговорах в Стамбуле

Ранее корреспондент The Economist Оливер Кэрролл рассказал, что на переговорах в турецком Стамбуле российская делегация угрожала представителям Украины. В частности, помощник главы РФ Владимир Мединский говорил о том, что Россия якобы "готова воевать вечно".

Кроме того, Мединский заявлял, что кто-то из членов украинской делегации может потерять больше своих близких из-за войны.

Член украинской делегации на переговорах в Стамбуле и заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица рассказывал о том, что некоторые высказывания представителей РФ были направлены в его сторону. Он напомнил, что в 2024 году на фронте погиб его племянник Максим. Кислица не исключает, что Мединский во время переговоров намекал именно на него, говоря о потере близких на войне.

Вас также могут заинтересовать новости: