Ставка на РФ обернулась против Мали: город, который обещали 'защитить', перешел к повстанцам

Стало известно, что пока российские войска покидают базы на пикапах, местное население обвиняет их в предательстве.

Военное подразделение РФ "Africa Corps", находящееся под контролем Минобороны России, объявило о срочном выводе своих сил из ключевого пустынного города Кидал. Населенный пункт, который годами был символом присутствия Москвы в регионе, вновь перешел под контроль повстанцев-туарегов. Об этом пишет Bloomberg.

Сообщается, что город был захвачен в результате масштабной скоординированной атаки на военные объекты по всей стране. Российские наемники, сменившие группу "Вагнер", назвали свое бегство "совместным решением" с малийской хунтой. Однако эксперты видят в этом громкое фиаско Москвы.

"Это будет ударом для России. То, что россияне договариваются о выходе из Кидаля, оставляя своих малийских коллег позади, не создает хорошего впечатления о них как о партнерах в сфере безопасности", – отметила Нина Вилен, директор африканской программы в Королевском институте международных отношений Эгмонт.

По мнению экспертов, бегство россиян разрушает миф о том, что Москва может обеспечить стабильность там, где западные силы потерпели неудачу.

"Мали осознает, что Россия не является решением их проблем безопасности. И, вероятно, Нигер и Буркина-Фасо сделают такой же вывод из событий выходных", – отмечает Ульф Лессинг, директор Сахельской программы Фонда Конрада Аденауэра.

По имеющимся данным, пока российские войска покидают базы на пикапах, местное население обвиняет их в предательстве. Политический аналитик Умар Берте подчеркивает, что хотя армия и вагнеровцы захватили Кидал в 2023 году, сегодня "ситуация с безопасностью в Мали еще более критична, чем когда-либо".

Министерство обороны России и представители армии Мали пока не дали официальных комментариев относительно разгрома своих позиций.

Сотрудничество РФ с Мали

Ранее сообщалось, что ситуация для пророссийского режима осложняется гибелью ключевого союзника Кремля. Как отмечают военные чиновники, министр обороны Мали Садио Камара, известный под прозвищем "Пан Россия", погиб 25 апреля в результате теракта-смертника, направленного на его дом.

Недавно в Мали сбили российский военный вертолет. Как отмечает издание "Милитарный", первые данные об уничтожении российского вертолета начали распространяться еще 25 апреля со ссылкой на представителей "Фронта освобождения Азавада" (FLA). На начальном этапе доказательства в виде фотофиксации обломков отсутствовали. Однако впоследствии в сети было опубликовано видео, снятое на предполагаемом месте происшествия, где запечатлен густой столб дыма.

"В Африке потерян наш вертолет. Экипаж и мобильная огневая группа, находившаяся на борту, погибли", – написал российский пропагандист Илья Туманов.

