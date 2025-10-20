Президент Франции отметил, что делается все возможное, чтобы найти похищенные товары и привлечь к ответственности преступников.

Утром в воскресенье, 19 октября, в Париже произошло ограбление Лувра. Президент Франции Эммануэль Макрон написал в соцсети Х, что это было "посягательство на историческое наследие Франции".

"Кража в Лувре является посягательством на наследие, которое мы ценим, поскольку оно является нашей историей", - подчеркнул Макрон.

Он пообещал, что похищенные товары будут найдены, а преступники - привлечены к ответственности. Президент Франции добавил, что под руководством прокуратуры Парижа делается все возможное, чтобы достичь этой цели.

"Проект "Новое возрождение Лувра", который мы начали в январе, предусматривает усиление мер безопасности. Он станет гарантом сохранения и защиты того, что составляет нашу память и нашу культуру", - добавил Макрон.

Как сообщает издание Le Figaro, прокурор Парижа Лора Бекко сообщила, что в ходе расследования очевидец рассказал следователям, что заметил, как один из нападавших избавился от желтого жилета, в котором был во время совершения кражи.

Бекко добавила, что этот предмет находится в распоряжении полиции. По ее словам, над этим делом работают около 60 следователей. Прокурор Парижа заверила в "полной решимости" властей найти преступников.

Также, по ее мнению, Лувр сможет возобновить работу "в течение ближайших дней", ведь основные технические процедуры на месте происшествия уже завершены.

Бекко отметила, что сейчас версия об иностранном вмешательстве не рассматривается как приоритетная. Она не исключает, что организованная преступность могла действовать либо по заказу, либо с целью получить драгоценные камни для дальнейших операций по отмыванию денег.

Другие инциденты в Париже

Ранее УНИАН сообщал, что из Парижского музея естественной истории неизвестные похитили образцы золота стоимостью 600 тысяч евро. Музей находится в 5-м округе французской столицы. Он известен своими скелетами динозавров и таксидермией, также содержит галерею геологии и минералогии. Установлено, что злоумышленники проникли в музей, использовав шлифовальную машину и паяльную лампу. Они похитили несколько образцов самородного золота из национальной коллекции музея. Источник в полиции сообщил газете Parisien, что системы сигнализации и наблюдения музея были выведены из строя в результате кибератаки в июле, но неясно, работали ли они, когда произошла кража.

Также мы писали, что возле резиденции премьер-министра Франции Себастьяна Лекорню прогремел взрыв, в результате чего загорелся грузовик. Инцидент произошел после того, как Лекорню подал в отставку. По словам правоохранителей, внутри грузовика компании Cielis, которая отвечает за общественное освещение в Париже, находились баллоны с газом, однако их возгорания не произошло. Звук взрыва вызвал не газ, а небольшие аэрозольные баллончики, уверяют пожарные. Отмечается, что загорелось оборудование компании, которое используется для обнаружения коротких замыканий, после чего огонь распространился на весь автомобиль.

