В результате инцидента никто не пострадал.

Вблизи резиденции премьер-министра Франции Себастьяна Лекорню прогремел взрыв, в результате чего загорелся грузовик. Об этом сообщает Le Parisien.

Это произошло после того, как политик, который подал в отставку, провел встречу с коллегами из центрального блока, а именно с бывшим премьером Эдуаром Филиппом, главой Национального собрания Яэлем Брауном-Пиве и председателем Сената Жераром Ларше.

Позже полицейские рассказали, что внутри грузовика компании Cielis, которая отвечает за общественное освещение в Париже, находились баллоны с газом, однако их возгорания не произошло. Звук взрыва вызвал не газ, а небольшие аэрозольные баллончики, уверяют пожарные.

Один из пожарных добавил, что загорелось оборудование компании, которое используется для выявления коротких замыканий, после чего огонь распространился на весь автомобиль. Отмечается, что немного обгорел только навес над сыроварней на улице. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.

"По информации парижских пожарных, пламя не распространилось на соседние здания, а пожар в автомобиле удалось быстро потушить", - отметили в Le Parisien.

Политическая ситуация во Франции - последние новости

Как писал УНИАН, ранее один из важнейших союзников президента Франции Эммануэля Макрона призвал главу государства уйти в отставку. Эдуар Филипп считает, что нужно перенести президентские выборы, которые запланированы на 2027 год.

"Франция должна выйти упорядоченным и достойным образом из политического кризиса, который вредит стране. Еще 18 месяцев такого положения вещей - это слишком долго", - подчеркнул он.

Также сообщалось, что премьер-министр Франции Себастьян Лекорню подал в отставку уже на следующий день после представления правительства. Его отставка состоялась всего через несколько часов после того, как он представил свой Кабинет министров.

Тогда глава Национального объединения Джордан Барделла заявил, что "без возвращения к выборам и без роспуска Национального собрания не может быть восстановленной стабильности" в стране.

Вас также могут заинтересовать новости: