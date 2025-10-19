По данным СМИ, воры похитили девять предметов из коллекции ювелирных изделий Наполеона и императрицы - ожерелье, брошь, тиару и другие.

Утром в воскресенье всемирно известный музей Лувр в Париже подвергся ограблению. Об этом заявила министр культуры Франции Рашида Дати в X. Она добавила, что никто не пострадал.

Сообщается, что преступникам удалось скрыться. Посетители эвакуированы, а музей сегодня закрыт на весь день "по исключительным причинам".

Как пишут французские СМИ, инцидент, по предварительным данным расследования, произошёл между 9:30 и 9:40 утра по местному времени. Преступники прибыли на скутере и воспользовались грузовым лифтом, чтобы попасть в интересующую их комнату. По данным источника в полиции, они были вооружены небольшими бензопилами.

Видео дня

По данным Le Parisien, грабители проникли в комнату, находившуюся в галерее Аполлона. Разбив окна, двое мужчин проникли внутрь, а третий остался снаружи.

"Воры похитили девять предметов из коллекции ювелирных изделий Наполеона и императрицы: ожерелье, брошь, тиару и другие. Они хранились в витринах, посвящённых Наполеону и французским монархам", - отмечает издание.

В то же время утверждается, что знаменитый бриллиант "Регент", самый крупный бриллиант коллекции, весом более 140 карат, не был украден.

СМИ указывают, что это ограбление стало продолжением серии краж во французских музеях. В ночь с 3 на 4 сентября Национальный музей Адриена-Дюбуше в Лиможе, посвящённый фарфору, был ограблен, в результате чего были украдены три предмета, классифицируемых как "национальное достояние" - два китайских блюда стоимостью более 6 миллионов евро, а также ваза, чья оценка не была подтверждена. Примерно через десять дней Национальный музей естественной истории в Париже объявил о краже золотых самородков во время взлома в ночь с понедельника на вторник, 16 сентября. Общая стоимость украденных предметов составила около 600 000 евро.