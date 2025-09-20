В Париже ограбили знаменитый музей, похитив золотые самородки на 600 тысяч евро

В последнее время ограбления музеев во Франции значительно участились.

Воры похитили из Парижского музея естественной истории образцы золота стоимостью 600 тысяч евро. Это ограбление - далеко не первый инцидент во французских музеях за последнее время. СМИ сообщают, что похищения культурных ценностей во Франции участились, пишет сайт AN.

Национальный музей естественной истории находится в 5-м округе французской столицы. Он известен своими скелетами динозавров и таксидермией, также содержит галерею геологии и минералогии.

Во вторник злоумышленники проникли в музей, использовав шлифовальную машину и паяльную лампу. Они похитили несколько образцов самородного золота из национальной коллекции музея. Похищенные образцы оцениваются примерно в 600 тысяч евро, исходя из цены на сырое золото. Однако, невозможно оценить их вес для национального наследия.

Неназванный источник в полиции сообщил газете Parisien, что системы сигнализации и наблюдения музея были выведены из строя в результате кибератаки в июле, но неясно, работали ли они, когда произошла кража.

"Мы имеем дело с чрезвычайно профессиональной командой, которая прекрасно знает, куда им нужно идти, и имеет профессиональное оборудование. Это совершенно не случайно, что они выбрали именно эти предметы", - сказал директор музея Эммануэль Скулиос телеканалу BFM.

После кражи музей закрыл свою минералогическую галерею и проверял коллекцию на наличие других потерь.

Одним из его сокровищ является образец самородного золота и кварца размером девять на 8,5 сантиметров (3,3-3,5 дюйма), который происходит из шахты Донатия в Калифорнии и был подарен музею богатым французским коллекционером. Не сообщается, удалось ли музею сохранить именно этот самородок.

Как говорится в заявлении музея, ограбление произошло в "критическое время для культурных учреждений и музеев в частности". Несколько публичных коллекций в последние месяцы стали жертвами краж.

Известно, что Национальный музей Адриена Дюбуша в Лиможе в центральной Франции пострадал от ограбления в начале этого месяца. Воры украли две тарелки и вазу из китайского фарфора, которые классифицируются как национальные сокровища, а потери оцениваются в 6,5 миллиона евро.

В ноябре прошлого года четверо мужчин с топорами и бейсбольными битами разбили витрины средь бела дня в музее Коньяк-Жей в Париже, похитив несколько произведений 18 века. Они похитили табакерки и другие ценные артефакты.

На следующий день во время вооруженного ограбления музея в Сони и Луаре в центральной Франции были похищены ювелирные изделия стоимостью несколько миллионов евро.

Самое громкое ограбление музея за последнее время произошло в Музее современного искусства в Париже в мае 2010 года. Вьеран Томич, хорватский грабитель по прозвищу "Человек-паук", сбежал с шедеврами Анри Матисса, Пабло Пикассо, Жоржа Брака, Фернана Леже и Амедео Модильяни стоимостью более 100 миллионов евро.

Дело выявило чрезвычайные пробелы в системе безопасности в музее, в частности то, что сигнализация с датчиком движения не работала два месяца, и трое охранников не заметили его. Томич был впоследствии задержан и в 2017 году приговорен к восьми годам лишения свободы.

Другие похищения золота

Напомним, что в Мексике вооруженные бандиты похитили грузовик с тоннами золотого и серебряного концентрата, стоимостью миллионы долларов. Ограбление произошло на пути с места добычи концентрата.

