В МИД РФ заявили, что разговор Рубио и Лаврова был конструктивным.

Государственный секретарь США Марко Рубио и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провели телефонный разговор. Об этом сообщают росСМИ.

В МИД России заявили, что Рубио и Лавров провели "конструктивное обсуждение" шагов по тем темам, которые президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин поднимали в ходе своего разговора 16 октября.

Вероятнее всего, речь идет о будущем саммите лидеров США и РФ в Будапеште, о чем ранее говорил американский лидер. Тогда Трамп заверил, что встреча с Путиным поможет положить конец "позорной" войне между Россией и Украиной.

Видео дня

Также Трамп заявлял о том, что во время своего последнего разговора с Путиным они уделили "значительное внимание" вопросам двусторонней торговли после окончания войны в Украине. Кроме того, американский лидер отмечал, что по итогам разговора он договорился с главой Кремля о встрече их представителей. По его словам, на этой встрече США будет представлять Рубио вместе с другими чиновниками, а место проведения встречи пока определяется.

Когда может состояться встреча Рубио и Лаврова

Ранее Reuters со ссылкой на неназванный источник сообщило, что государственный секретарь США Марко Рубио может встретиться с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым уже на этой неделе. По словам собеседника агентства, вероятно, встреча состоится в четверг, 23 октября.

В агентстве также напомнили, что 16 октября президент США Дональд Трамп также говорил о том, что Рубио и Лавров должны провести переговоры для подготовки встречи лидеров США и РФ.

Вас также могут заинтересовать новости: