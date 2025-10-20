Ранее Трамп заявил, что планирует встретиться с диктатором Путиным.

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Марко Рубио может встретиться с министром иностранных дел страны-агрессора России Сергеем Лавровым уже на этой неделе.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на неназванный источник. Отмечается, что такая встреча, вероятно, состоится уже в четверг, 23 октября.

Авторы материала напомнили, что в прошлый четверг, 16 октября, президент США Дональд Трамп заявил, что планирует встретиться с российским правителем Владимиром Путиным в Будапеште. Он говорил, что Рубио и Лавров должны провести переговоры для подготовки встречи лидеров США и России.

В то же время во время встречи в пятницу (вероятно, речь о переговорах между делегациями США и Украины, а также встрече Трампа и Зеленского, – УНИАН), по данным источника, американские чиновники заявили, что Рубио планирует встретиться с Лавровым в четверг.

После встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, которой предшествовал разговор с Путиным, американский лидер Дональд Трамп заявил, что РФ и Украина должны остановиться на текущей линии фронта.

В России эту идею позже отвергли. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что позиция страны-агрессора по мирному урегулированию "последовательна и хорошо известна".

Американский президент заявил, что диктатор Путин не остановит войну против Украины, не получив часть ее территорий.

