Граждане двух стран будут сталкиваться с жесткими условиями.

Кабинет министров Латвии принял решение продлить действующие ограничения на въезд и оформление виз для граждан России и Беларуси до конца 2026 года.

Как сообщает Schengen.News, согласно заявлению правительства, мера направлена на снижение угроз для общественной и внутренней безопасности страны. Кроме того, цель ее руководства - привлечь к ответственности государства, которые с целью дестабилизации применяют методы гибридной войны против соседей.

Согласно продленным правилам, граждане РФ и Беларуси по-прежнему будут сталкиваться с жесткими условиями при попытке въезда в Латвию или получения визы.

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"Действующие меры, которые и остаются, позволяют подавать заявления на получение шенгенской визы в дипломатических и консульских учреждениях Латвии за рубежом только определенным категориям российских граждан", - говорится в публикации.

Кроме того, только отдельные группы россиян могут пересекать внешнюю границу Латвии и только по ограниченному количеству конкретных причин.

Продление ограничений до конца 2026 года означает, что страна не будет принимать заявления на визы и не позволит въезд через наземные границы для россиян, которые не подпадают под исключения.

Уточняется, что визовые ограничения также продлены гражданам Беларуси. Издание отмечает:

"Латвия будет принимать заявления на получение шенгенской визы только от членов семей граждан Латвии и ЕС, проживающих в России и Беларуси, от владельцев вида на жительство или долгосрочных виз Латвии и ЕС, а также от лиц, которые намерены въехать в страну по гуманитарным причинам".

В своем заявлении латвийское правительство подчеркнуло, что Россия и Беларусь активно распространяют дезинформацию против соседних стран и Запада.

Кроме того, власти Латвии заявляют, что Москва и Минск используют нелегальных мигрантов как инструмент гибридной войны для дестабилизации региона.

"Россия и Беларусь применяют методы гибридной войны против соседних стран, используют нелегальную миграцию как инструмент давления и ведут дезинформационные кампании против соседних государств и Запада", - говорится в заявлении Кабинета министров Латвии.

Ограничения на въезд для россиян и белорусов

Напомним, Латвия усилила контроль на границе и ввела ряд ограничений в 2022 году после полномасштабного вторжения РФ в Украину. С тех пор граждане России и Беларуси могут въезжать в Латвию только в исключительных случаях - по гуманитарным или медицинским причинам. В то же время Латвия не позволяет посещение страны с туристической, коммерческой, шопинг- или спортивной целью.

Также сообщалось, что 22 февраля 2024 года Сейм в окончательном чтении внес поправки в Закон "О развитии села и сельского хозяйства", запретив импорт сельскохозяйственных продуктов из России и Беларуси. Запрет будет действовать до 1 июля 2025 года, а в дальнейшем при необходимости он может быть продлен.

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