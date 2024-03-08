Покинуть страну в ближайшее время предписано шестерым гражданам РФ.

Гражданам РФ, которые не имеют вида на жительство в Латвии, приказано покинуть страну.

Как сообщает Der Standart, по данным миграционного ведомства, соответствующее уведомление получили шесть россиян. Как уточнила руководитель ведомства Майра Розе, двое из них уже уехали из страны, а остальные сделают это в течение 30 дней.

Эти меры связаны с изменениями в иммиграционном законодательстве страны, принятые осенью 2022 года в ответ на полномасштабное вторжение РФ в Украину. Теперь каждый россиянин при желании легально жить в Латвии должен подать заявку на получение статуса постоянного жителя и подтвердить знание латышского языка на экзамене.

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Те россияне, которые не выполнили требования для получения вида на жительство, должны выехать из страны.

По данным властей, в настоящее время в Латвии проживает примерно тысяча россиян, которые подлежат депортации.

Россияне в Латвии

Осенью 2022 года Латвия ввела ограничение на въезд для граждан РФ. Тогда же была ограничена выдача виз россиянам.

А январе этого года власти Латвии предупредили тысячу проживающих в стране россиян о необходимостипокинуть страну или урегулировать свой статус пребывания в соответствии с законом.

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