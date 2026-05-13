Латвия готовит полный запрет автобусного сообщения с Россией и Беларусью

В Латвии объяснили возможный запрет рейсов в РФ угрозой со стороны спецслужб.

Власти Латвии намерены полностью запретить автобусные пассажирские и транзитные рейсы в Россию и Беларусь. С соответствующей инициативой выступило министерство сообщения страны, подготовившее поправки к правилам международных автобусных перевозок.

Как сообщает Delfi, в Риге считают такие меры необходимыми с точки зрения национальной безопасности. В министерстве заявили, что регулярное транспортное сообщение с Россией и Беларусью повышает риски для граждан Латвии, включая возможные попытки вербовки и давления со стороны спецслужб.

Ведомство подчеркивает, что предлагаемые ограничения, по его оценке, соответствуют Конституции и могут считаться оправданными "в демократическом обществе". При этом власти признают, что транспортные компании могут понести серьезные финансовые потери.

Инициатива стала продолжением курса на ужесточение ограничений в отношении поездок в Россию и Беларусь. Еще в феврале 2025 года Сейм Латвии поддержал поправки, запрещающие организованные туристические поездки в эти страны. Тогда власти также ссылались на угрозы возможных задержаний, вербовки и действий спецслужб.

После начала полномасштабной войны Беларусь ввела безвизовый режим для граждан Латвии и Литвы. По официальным данным, только за 2024 год Беларусь посетили около 74 тысяч граждан Латвии, а Россию – примерно 24 тысячи.

Осенью 2025 года в Латвии уже вступил в силу запрет на нерегулярные автобусные перевозки в Россию и Беларусь. Тогда регулярные маршруты сохранили, однако ограничения были продлены как минимум до конца октября 2026 года. Теперь власти обсуждают возможность полного прекращения автобусного сообщения.

Ситуация на границе Латвии и Беларуси

В конце марта глава службы безопасности Латвии Нормундс Межвиетс заявил, что Беларусь обучает мигрантов борьбе с европейскими пограничниками. Их подготовку проводят в специальных лагерях и переправляют через границы Европейского союза в Польшу и страны Балтии.

