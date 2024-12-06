Тем украинцам, которые находятся в Сирии, рекомендовано покинуть страну.

Министерство иностранных дел Украины советует украинским гражданам воздержаться от поездок в Сирию из-за ухудшения ситуации с безопасностью. Об этом говорится в рекомендациях МИД.

"В связи с ухудшением ситуации с безопасностью в Сирии, Посольство Украины в Ливане настоятельно рекомендует гражданам Украины воздержаться от любых поездок в Сирию до стабилизации обстановки с безопасностью, а тем, кто продолжает находиться в этой стране, - покинуть ее территорию", - отмечается в сообщении.

В то же время, тем гражданам, которые приняли решение о продлении своего пребывания на территории Сирии, Посольство рекомендует избегать мест массового скопления людей, не участвовать в акциях, демонстрациях, неуклонно соблюдать меры безопасности и правила пребывания иностранцев в стране, не покидать места своего проживания без крайней необходимости, всегда иметь при себе документы, удостоверяющие личность, а также рассмотреть возможность сокращения срока своего пребывания в стране.

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При этом, в случае попадания в чрезвычайную ситуацию, возникновении угрозы жизни и здоровью, украинские дипломаты рекомендуют безотлагательно обращаться в Посольство Украины в Ливанской Республике по телефону (+961) 5921668, адрес электронной почты: emb_lb@mfa.gov.ua, или на круглосуточную "горячую линию" МИД Украины: +38-044-238-16-57, адрес электронной почты cons_or@mfa.gov.ua.

Ситуация в Сирии - последние новости

Как сообщал УНИАН, в четверг, 5 декабря, сирийские повстанцы вытеснили проправительственные силы из Хамы. Это их очередная победа после молниеносного продвижения по северу Сирии. Хама оставалась в руках правительства Сирии на протяжении всей гражданской войны, которая вспыхнула в 2011 году. Отмечается, что захват города повстанцами может вызвать шок у сирийского диктатора Башара Асада и его российских и иранских союзников.

Также сообщалось, что 30 ноября сирийские военные объявили о "временном выводе войск" из второго крупнейшего города страны - Алеппо. По их словам, отход является частью перегруппировки перед прибытием подкрепления для дальнейшей контратаки.

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