В прошлые годы Алеппо стал ареной ожесточенных боев, в ходе которых правительственным силам при поддержке России и Ирана удалось захватить город.

Сирийские военные объявили о "временном выводе войск" из второго крупнейшего города страны - Алеппо. Об этом сообщает Reuters.

Военные заявили, что отход является частью перегруппировки перед прибытием подкрепления для дальнейшей контратаки.

Военные также добавили, что за последние несколько дней в ожесточенных боях с повстанцами в Алеппо и Идлибе погибли или получили ранения десятки солдат.

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Обострение в Сирии

Как писал УНИАН, на днях сирийские антиправительственные силы начали внезапное наступление в провинциях Идлиб и Алеппо. Это стало крупнейшей вспышкой боев за последние несколько лет. Сообщалось, что повстанцам удалось захватить по меньшей мере 15 сел к западу от города Алеппо.

В пятницу появились сообщения, что в рамках этого наступления повстанцам уже удалось зайти в город Алеппо - второй по значению и размерам город Сирии. Журналистам ВВС удалось подтвердить эти сообщения по геолоцированным видеороликам.

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