Сирийские военные объявили о "временном выводе войск" из второго крупнейшего города страны - Алеппо. Об этом сообщает Reuters.
Военные заявили, что отход является частью перегруппировки перед прибытием подкрепления для дальнейшей контратаки.
Военные также добавили, что за последние несколько дней в ожесточенных боях с повстанцами в Алеппо и Идлибе погибли или получили ранения десятки солдат.
Обострение в Сирии
Как писал УНИАН, на днях сирийские антиправительственные силы начали внезапное наступление в провинциях Идлиб и Алеппо. Это стало крупнейшей вспышкой боев за последние несколько лет. Сообщалось, что повстанцам удалось захватить по меньшей мере 15 сел к западу от города Алеппо.
В пятницу появились сообщения, что в рамках этого наступления повстанцам уже удалось зайти в город Алеппо - второй по значению и размерам город Сирии. Журналистам ВВС удалось подтвердить эти сообщения по геолоцированным видеороликам.